Nemecký online priestor zaplavili v súvislosti s vianočnými trhmi falošné videá

Po nedávnych smrtiacich útokoch boli na nemeckých vianočných trhoch sprísnené bezpečnostné opatrenia. Ak by sa však malo veriť niektorým online videám, trhy stali pevnosťami z ostnatého drôtu stráženými obrnenými transportérmi.
Na sociálnych sieťach koluje záplava dezinformácií, pričom niektoré upravené klipy tiež vyvolávajú mylný dojem, že islamský duchovný na vianočných trhoch vyzýval na modlitby a že na trhy vtrhli islamskí militanti.
Oddelenie agentúry AFP zamerané na overovanie pravosti digitálneho obsahu a odhaľovanie dezinformácií (AFP Factcheck) sa bližšie pozrelo na nepravdivé tvrdenia kolujúce online, ktoré posilňujú krajne pravicové naratívy o imigrácii a „islamizácii“ spoločnosti.
AI pomáha
Nedávno zverejnené fotografie a videá ukazujú údajne moslimských mužov alebo „islamistických imigrantov“, ktorí sa zhromažďujú na vianočných trhoch v mestách Hamburg a Stuttgart.
Výskum AFP však ukázal, že zábery pochádzajú z iných udalostí: zhromaždenia aktivistickej skupiny Muslim Interaktiv z októbra 2024, ktorú nemecké úrady medzičasom zakázali, a Sýrčanov oslavujúcich pád vlády autoritárskeho prezidenta Baššára al-Asada, ku ktorému došlo vlani koncom minulého roka.
Viacero fotiek vygenerovaných umelou inteligenciou takisto zobrazovalo vianočné trhy s prehnanými bezpečnostnými opatreniami, ako sú niekoľko metrov vysoké ploty z ostnatého drôtu alebo obrnené vozidlá zaparkované okolo nich.
Nedávne útoky
Nemecké vianočné trhy majú stáročnú tradíciu a konajú sa v takmer v každom meste, pričom v jednotlivých stánkoch podobne ako na Slovensku si návštevníci môžu kúpiť drobné darčeky, vianočné ozdoby, ako aj sladkosti, klobásy a varené víno.
Príjemnú rodinnú atmosféru trhov však narušil šok z nedávnych útokov. Minulý rok bolo pri útoku autom na vianočné trhy vo východonemeckom meste Magdeburg zabitých šesť ľudí a viac ako 300 zranených.
V polovici decembra nemecké úrady oznámili, že zatkli päť mužov – jedného Egypťana, jedného Sýrčana a troch Maročanov – pre podozrenie z účasti na islamistickom sprisahaní s cieľom naraziť vozidlom do ľudí na trhoch v Bavorsku.
Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa chopila takýchto útokov a sprisahaní, pričom vyzýva na „remigráciu“ cudzincov, najmä do krajín s moslimskou väčšinou.