Nemecký kancelár tvrdí, že EÚ musí použiť zmrazené ruské aktíva, aby vyvinula tlak na Putina

Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu vyhlásil, že plán EÚ použiť zmrazené ruské aktíva na financovanie obrany Ukrajiny je nevyhnutný na zvýšenie nátlaku na ruského prezidenta Vladimira Putina.
„Ide o pomoc Ukrajine, ale aj o vyslanie jasného signálu Rusku, že použijeme dostupné aktíva na čo najrýchlejšie ukončenie tejto vojny,“ povedal Merz pred kľúčovým samitom EÚ.
Pomôžu reparácie
Európska únia predložila plán na využitie zmrazených aktív na získanie 90 miliárd eur na pôžičku, ktorá pomôže Ukrajine odraziť útoky Moskvy, pričom peniaze sa majú splatiť z prípadných ruských reparácií Ukrajine.
Hoci má plán veľkú podporu mnohých členských štátov vrátane Nemecka, vyvolal kritiku iných krajín. Jednou z takýchto krajín je Belgicko, kde sídli medzinárodná spoločnosť Euroclear, v ktorej je uložená väčšina zmrazených ruských aktív. Belgická vláda sa podľa agentúry AFP obáva prípadnej ruskej odvety.
Treba tlačiť na Putina
Nemecký kancelár v predvečer samitu povedal, že „nestačí, aby sme ďalšími sankciami odčerpali zdroje príjmov pre ruskú vojnovú mašinériu. Nestačí, aby sme v Európe pokračovali vo finančnej podpore Ukrajiny ako predtým.
Nestačí, aby sme sa všetkou svojou politickou váhou opreli do mierových rokovaní. Musíme to všetko urobiť a nepochybne to robíme, ale je jasné, že tlak na Putina sa musí ešte viac zvýšiť, aby sme ho presvedčili, aby sa zapojil do serióznych rokovaní.“
Merz takisto povedal, že si je „vedomý obáv belgickej vlády“ a že Nemecko tento problém so svojimi partnermi konzultuje. „Nechceme tento krok urobiť, aby sme túto vojnu predĺžili. Chceme ho urobiť, aby sme ju čo najrýchlejšie ukončili,“ dodal nemecký kancelár.