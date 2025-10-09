Nemecký export v auguste nečakane klesol. Už piaty mesiac v rade sa totiž pre nové americké clá znížil vývoz krajiny do Spojených štátov. Informoval o tom vo štvrtok spolkový štatistický úrad Destatis.
Podľa predbežných údajov celkový nemecký export sa v auguste oproti predchádzajúcemu mesiacu oslabil o 0,5 percenta. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, očakávali rast vývozu o 0,3 percenta.
Medziročná inflácia v eurozóne v auguste zostala na úrovni 2 %
Export z Nemecka do USA sa zmenšil o 2,5 percenta na 10,9 miliardy eur, čo je najnižšia úroveň od novembra 2021. V porovnaní s augustom 2024 klesol nemecký export na americký trh približne o 20 percent.
Nemecko v auguste celkovo vyviezlo tovary v hodnote 129,7 miliardy eur. Dovoz sa však medzimesačne znížil o 1,3 percenta na hodnotu 112,5 miliardy eur. Obchodný prebytok krajiny sa tak zväčšil na 17,2 miliardy eur.