Medziročná inflácia v eurozóne v auguste zostala na úrovni 2 %

Medziročný rast cien v menovom bloku je tak v súlade s cieľom Európskej centrálnej banky.
Medziročná inflácia v eurozóne v auguste bola rovnako ako v júli na úrovni 2 percentá. Predbežný odhad pritom naznačoval, že sa zvýšila na 2,1 percenta. Revízia smerom nadol bola výsledkom toho, že ceny energií klesli trochu výraznejšie, ako sa pôvodne odhadovalo. Informoval o tom v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Ceny energií v auguste v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa znížili o 2 percentá. Podľa predbežného odhadu energie v menovom bloku medziročne zlacneli o 1,9 percenta.

Celková medziročná inflácia v krajinách používajúcich spoločnú európsku menu tak v auguste bola na úrovni, ktorú si želá udržiavať Európska centrálna banka.

