Nemecko vlani vyviezlo na Ukrajinu zbrane takmer za dve miliardy eur

Najväčším odberateľom nemeckého vojenského materiálu a zbraní bola minulý rok Ukrajina, po ktorej nasledujú členské štáty Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Nórsko a Švédsko.
Podľa správy, ktorú v piatok zverejnilo ministerstvo hospodárstva, nemecký obranný priemysel vyviezol v roku 2025 na Ukrajinu tovar v hodnote takmer dvoch miliárd eur. Berlín je tak najväčším európskym podporovateľom Ukrajiny vo vojne s Ruskom.
Za Ukrajinou skončilo Nórsko, zakladajúci člen NATO, ktoré z Nemecka doviezlo zbrane a výzbroj za 1,3 miliardy eur.
Tretie Švédsko, ktoré do NATO vstúpilo v marci 2024 v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu z roku 2022, nakúpilo od Berlína vojenskú techniku približne za jednu miliardu eur. Susedné Fínsko, ktoré sa k Aliancii pridalo z rovnakých bezpečnostných dôvodov v roku 2023, nefiguruje v prvej desiatke najväčších dovozcov nemeckých zbraní.