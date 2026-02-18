Nemecko nepotrebuje rovnaký typ stíhačiek ako Francúzsko, povedal Merz

Nemecký kancelár Friedrich Merz povedal, že jeho krajina nepotrebuje rovnaké stíhačky ako Francúzsko. Naznačil tým, že Berlín by mohol upustiť od programu Systém budúcich bojových lietadiel (FCAS).
„Francúzi pri novej generácii stíhačiek potrebujú lietadlo, ktoré bude schopné niesť jadrové zbrane a zároveň operovať z lietadlovej lode. Momentálne to nemecká armáda nepotrebuje,“ uviedol v stredu nemecký kancelár.
Projekt sa zastavil
FCAS odštartovali v roku 2017 s cieľom do roku 2040 nahradiť francúzske stíhačky Rafale a lietadlá Eurofighter, ktoré používajú Nemecko a Španielsko.
Merz odmietol Macronovu výzvu emitovať spoločné európske dlhopisy s cieľom podporiť investície do strategických odvetví
Projekt, na ktorom tri krajiny spolupracujú, sa však vlani zastavil po tom, čo sa francúzska spoločnosť Dassault Aviation dostala do ostrého sporu s Airbusom, ktorý v programe zastupuje nemecké a španielske záujmy. Projekt navyše naráža aj na širšie nezhody medzi Francúzskom a Nemeckom. Berlín pritom obviňuje Paríž, že nerobí dosť pre zvýšenie výdavkov na obranu.
Riešia iný problém
Merz povedal, že Francúzsko a Nemecko sa teraz „nezhodujú na špecifikáciách a profiloch“ typu lietadla, ktoré potrebujú. „Otázka teraz znie: máme silu a vôľu postaviť dve lietadlá pre tieto dve odlišné požiadavky, alebo len jedno?“ vyhlásil kancelár.
Ak sa tento problém nepodarí vyriešiť, Nemecko podľa neho „nebude môcť v projekte pokračovať“. Dodal, že v Európe sú „iné krajiny“, ktoré sú pripravené spolupracovať s Berlínom.