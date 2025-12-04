Nemecko bude hostiť majstrovstvá Európy futbalistiek v roku 2029

Európska futbalová únia (UEFA) v stredu oznámila, že Nemecko bude hostiť majstrovstvá Európy žien vo futbale v roku 2029. Nemecko, rekordný osemnásobný víťaz tohto turnaja, zdolalo v súťaži o usporiadanie Poľsko a spoločnú ponuku Švédska a Dánska. Turnaj sa uskutoční len päť rokov po tom, čo Nemecko hostilo mužské Euro 2024.
Nemecko dostalo kompenzáciu za to, že nebolo vybrané na usporiadanie majstrovstiev sveta žien 2027, ktoré sa budú konať v Brazílii. Viceprezidentka Nemeckého futbalového zväzu (DFB) pre ženský futbal Heike Ullrichová označila rozhodnutie za splnený sen a zdôraznila záväzok pomôcť ženskému futbalu naplniť jeho „obrovský potenciál“.
Turnaj sa bude hrať na ôsmich štadiónoch vrátane Allianz Areny v Mníchove s kapacitou 70-tisíc divákov a Vestfálskeho štadióna v Dortmunde s kapacitou 66-tisíc divákov. Nemecko očakáva, že na 31 zápasov predá viac ako milión vstupeniek, čo by bol výrazný nárast v porovnaní s 657 291 predanými lístkami na tohtoročnom šampionáte vo Švajčiarsku.
Prezident DFB Bernd Neuendorf vyjadril presvedčenie, že turnaj bude po prvý raz ziskový a zdôraznil dôležitosť udržateľnosti a zodpovednosti pri organizovaní takéhoto podujatia. Nemecko chce po úspechu Eura 2025 vo Švajčiarsku nastaviť nové štandardy v organizácii ženského futbalu.