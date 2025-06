Hanba, reagovali médiá. Švajčiarky podľahli pred ME v utajenom prípravnom zápase chlapcom do 15 rokov

Onedlho vypukne európsky šampionát žien vo futbale. Vo veľkom už prebiehajú záverečné prípravy a tréningy jednotlivých tímov.

Vrátane domáceho Švajčiarska. Na ôsmich štadiónoch v rovnomernom počte miest sa od 2. do 27. júla „pobije“ o celkový triumf 16 štátov.

Z každej skupiny postúpia dva najlepšie celky do štvrťfinále, kde sa vyraďovacím spôsobom na jeden zápas určia majsterky starého kontinentu.

Domáce Helvétky si zahrali prípravný zápas, o ktorom sa svet nemal dozvedieť, bolo to pod veľkým rúškom tajomstva.

No výsledok vyplával na povrch, rovnako ako aj ich súper. Boli ním chlapci do 15 rokov z klubu FC Luzern.

Skončilo sa to debaklom 7:1 v prospech budúcich nádejných futbalistov. Jednoznačne zdolali dospelé ženské kolegyne v troch polčasoch hraných po 30 minút.

The Swiss Football Federation tried to hide a 7–1 defeat of their women’s team against Lucerne’s U15 boys. ❌🇨🇭

The score was meant to remain secret under an agreement between the club and the Federation, but a young Lucerne player posted videos on social media. 😅 pic.twitter.com/9ewvP2fMXn

