Nemeckého nebinárneho ľavicového aktivistu odsúdili v Maďarsku na osem rokov väzenia

Súd v Budapešti poslal v streduna osem rokov do väzenia 25-ročného nemeckého nebinárneho antifašistického aktivistu za účasť na násilnostiach pred krajne pravicovým podujatím, ktorého účastníci oslavovali nacistických vojakov.
Obžalovaný vystupujúci ako Maja T. ešte pred vynesením rozsudku spochybnil spravodlivosť procesu. „Všetci vieme, aký verdikt chce premiér tejto krajiny,“ povedal pred súdom s odkazom na maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý antifašistické skupiny spájané s útokmi označil za teroristické organizácie.
Nechceli oslavu SS
Podľa obžaloby sa Maja T. podieľal na násilnostiach v roku 2023 pred každoročným podujatím Deň cti v Budapešti. Počas neho si krajne pravicové skupiny pripomínajú neúspešný pokus jednotiek Waffen-SS a spojeneckých maďarských síl o prielom z obkľúčeného mesta v roku 1945 po postupe sovietskej armády.
Prokuratúra uviedla, že obžalovaný bol jedným z 19 členov medzinárodnej krajne ľavicovej skupiny, ktorá pricestovala do Maďarska a napadla deväť ľudí vrátane nemeckých a poľských občanov, ktorých považovala za pravicových extrémistov.
Otec obžalovaného Wolfram Jarosch uviedol, že rozsudok potvrdil jeho obavy ešte pred pojednávaním. „Bol to politický vykonštruovaný proces,“ uviedol vo vyhlásení.
Orbán je tvrdý
Podľa neho sa v prípade ukázalo, čo znamená autokracia v Maďarsku, pričom tvrdí, že predstavitelia štátu spoločne tlačili na čo najprísnejší trest. „Toto je smutné vyvrcholenie nespravodlivosti voči môjmu dieťaťu,“ dodal.
Pred začiatkom pojednávania polícia oddelila priaznivcov obžalovaného od malej skupiny krajne pravicových demonštrantov. Tí vyhlásili, že chcú ukázať, že Maďarsko „nemôže byť hračkou extrémnej ľavice“.
Prípad prichádza v čase rastúceho napätia medzi maďarskou vládou a ľavicovými či občianskymi iniciatívami, voči ktorým Orbánova vláda dlhodobo uplatňuje tvrdší postup.