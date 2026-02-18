Nemecké štátne železnice Deutsche Bahn sa tento týždeň ubránili kyberútoku. Prevádzka nebola narušená

Útok typu DDoS spôsobil problémy na webovej stránke železníc aj v populárnej aplikácii DB Navigator.
Deutsche Bahn
Štátny železničný dopravca Deutsche Bahn čelil tento týždeň problémom pre kybernetický útok. Foto: Ilustračné, SITA/ AP
Kybernetický útok dočasne narušil fungovanie nemeckých štátnych železníc Deutsche Bahn, keď v utorok vyradil z prevádzky predaj lístkov aj zobrazovanie cestovných poriadkov, oznámila spoločnosť v stredu.

Útok typu DDoS spôsobil problémy na webovej stránke železníc aj v populárnej aplikácii DB Navigator. Väčšina služieb bola obnovená už v utorok večer, no výpadky sa opäť objavili v stredu ráno. „Naše obranné opatrenia účinne minimalizovali dopad na zákazníkov,“ uviedla spoločnosť.

Podľa ministerstva vnútra je Deutsche Bahn v kontakte s federálnym úradom pre kybernetickú bezpečnosť BSI. Hovorkyňa ministerstva dodala, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nemôže poskytnúť ďalšie podrobnosti.

Deutsche Bahn, dominantný železničný dopravca v krajine, prevádzkuje osobné aj nákladné vlaky a mestské prímestské železnice vo viacerých nemeckých mestách.

