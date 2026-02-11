Únia chce sprísniť registráciu dronov a vytvoriť bezletové zóny na ochranu kritickej infraštruktúry

Európska únia (EÚ) v stredu oznámila, že chce sprísniť pravidlá pre registráciu dronov, vytvoriť nové bezletové zóny a posilniť systémy detekcie v okolí kritickej infraštruktúry po sérii pozorovaní dronov neznámeho pôvodu v európskych krajinách minulý rok.
„Videli sme, že proti nám možno použiť čokoľvek ako zbraň,“ povedala na tlačovej konferencii eurokomisárka pre technológie a bezpečnosť Henna Virkkunenová. „Dronové a antidronové kapacity sú kľúčovým prvkom obrany Európy a ochrany kritickej infraštruktúry,“ dodala.
Minulý rok došlo v štátoch EÚ k viacerým incidentom s neidentifikovanými dronmi, ktoré pozorovali v blízkosti zariadení kritickej infraštruktúry vrátane letísk a vojenských základní. V Európe rastú obavy, že môžu byť súčasťou ruských hybridných operácií počas vojny na Ukrajine. Hoci existujú podozrenia o účasti Ruska, dokázať ju je ťažké.
Medzi štáty, kde sa podozrivé drony objavili, patria napríklad Nemecko, Dánsko, Belgicko, Francúzsko či Poľsko. V septembri poľské stíhačky zostrelili niekoľko ruských dronov, ktoré narušili poľský vzdušný priestor.