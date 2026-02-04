Nemecká tajná služba varuje pred nárastom kyberútokov s podporou zahraničných mocností

Nemecká spravodajská služba BfV v stredu varovala pred rastúcimi kybernetickými útokmi zo strany aktérov s podporou zahraničných mocností a vyzvala firmy aj občanov, aby zvýšili ostražitosť v online priestore.
„Nemecko je atraktívnym cieľom štátom sponzorovaných kyberútokov,“ uviedla agentúra vo zverejnenom dokumente. Dôvodom je jeho kľúčová úloha v rámci Európskej únie (EÚ) a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), ako aj špičkový výskum a vyspelý priemysel.
Medzi najvýznamnejšími podporovateľmi kybernetických útokov uviedla Rusko, Čínu, Irán a Severnú Kóreu. Podľa BfV každá krajina sleduje vlastné ciele.
Moskva „využíva kyberútoky ako geopolitický nástroj na získanie strategických výhod a ovplyvňovanie politických procesov“ vrátane snahy o podkopanie demokratického zriadenia. „Čína sa zameriava najmä na krádeže duševného vlastníctva a strategických poznatkov, na rozdiel od Ruska, ktoré často sleduje politickú destabilizáciu,“ uvádza spravodajská agentúra.
Irán podľa nej sleduje regionálne politické ciele a snaží sa „špehovať a zastrašovať opozičné osobnosti“, kým medzinárodne izolovaná Severná Kórea „primárne využíva kyberútoky na finančné obohatenie režimu a obchádzanie medzinárodných sankcií“.
Nemecko je významným vojenským podporovateľom Ukrajiny a dôležitým centrom síl NATO v Európe, čo podľa bezpečnostných predstaviteľov zvyšuje riziko ruských kyberútokov. Agentúra BfV zároveň upozornila, že útočníci sa zameriavajú „najmä na kritické sektory ako energetika, vodné hospodárstvo, doprava, logistika a zdravotníctvo“.