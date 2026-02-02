Nemecká polícia zatkla päť ľudí pre nelegálny vývoz tovaru do Ruska za desiatky miliónov eur

Nemecké úrady zatkli päť osôb podozrivých z vývozu tovaru do Ruska v hodnote najmenej 30 miliónov eur v rozpore so sankciami Európskej únie (EÚ). Časť dodávok mala smerovať aj k viac než 20 ruským zbrojárskym spoločnostiam, uviedla v pondelok spolková prokuratúra.
Podľa vyhlásenia generálnej prokuratúry mali podozriví prostredníctvom firmy so sídlom v prístavnom meste Lübeck pri Baltskom mori v posledných rokoch zorganizovať približne 16-tisíc zásielok do Ruska.
Invázia pomohla
Vyšetrovanie vrátane razií na viacerých miestach realizovali vyšetrovatelia v spolupráci so zahraničnou spravodajskou službou BND. Prokuratúra uviedla, že obstarávacia sieť bola „pravdepodobne riadená ruskými štátnymi orgánmi“ a príjemcami bolo „najmenej 24 evidovaných zbrojárskych firiem v Rusku“.
Medzi zadržanými je aj konateľ obchodnej spoločnosti, čiastočne identifikovaný ako nemecko-ruský občan Nikita S. Podľa vyšetrovateľov od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 spolu s ďalšími obvinenými opakovane využíval firmu na nelegálne obstarávanie tovaru pre ruský priemysel a jeho vývoz do Ruska.
Nastrčené spoločnosti
Na zakrytie transakcií mali podozriví používať ďalšiu nastrčenú spoločnosť v Lübecku, fiktívnych zákazníkov v EÚ aj mimo nej a ruskú firmu ako konečného príjemcu. Cieľom bolo obchádzanie sankčných pravidiel Únie. Prokuratúra nešpecifikovala, o aký tovar išlo.
Ďalšími zadržanými sú osoby čiastočne identifikované ako nemecko-ukrajinský občan Artem I. a Nemci Boris M. a Eugen R. Počas razií bol zadržaný aj nemecko-ruský občan Daniel A.
Podozriví čelia obvineniam z členstva v zločineckej skupine zapojenej do vývozu v rozpore so zákonom o zahraničnom obchode a platbách. V utorok by mali predstúpiť pred vyšetrujúceho sudcu, ktorý rozhodne o ich väzbe.