Nemecká legenda Klinsmann: Harry Kane bude v TOP 3 v ankete Zlatá lopta - FOTO

Bývalý nemecký futbalový útočník Jürgen Klinsmann povedal, že útočník Bayernu Mníchov Harry Kane by mal byť považovaný za jedného z favoritov na ďalšiu Zlatú loptu.

Víťaz majstrovstiev sveta z roku 1990 uviedol, že Kane by mal „absolútne byť v Top 3 favoritov na Ballon d’Or“, ktorá sa každoročne udeľuje najlepšiemu futbalistovi. Dodal však, že kľúčová z pohľadu šancí Kanea na toto ocenenie bude účasť Bayernu v neskorších fázach Ligy majstrov.

Paralela s vlastnou kariérou

„Ak sa dostanete aspoň do poslednej štvorky alebo pravdepodobne ak vyhráte Ligu majstrov, tak to príde,“ povedal Klinsmann pre AFP a ďalšie médiá v pondelkovom telefonáte zo svojho domova v Los Angeles.

Zatiaľ posledným anglickým hráčom, ktorý získal Zlatú loptu, bol v roku 2001 Michael Owen. Klinsmann, ktorý rovnako ako Kane prestúpil z Tottenhamu do Bayernu, povedal, že vidí paralely so svojou vlastnou kariérou.

„Mal podobnú situáciu, akú som mal ja na klubovej úrovni. Kým som neodišiel zo Spurs a nešiel do Bayernu, nemal som ešte klubový titul. Vždy som hovoril, že ak Harry opustí Spurs v určitom momente, dostane príležitosť vyhrať tituly.“

Mal trochu smolu

Bayern je momentálne v I. bundeslige na 1. mieste s náskokom šiestich bodov pred obhajcom titulu Bayerom Leverkusen. Ak to Mníchovčania dotiahnu do úspešného konca, bude to Kaneov prvý titul v kariére.

Klinsmann nikdy nevyhral Zlatú loptu, ale v roku 1995 skončil v hlasovaní na 2. priečke. „Mal som trochu smolu, pretože keď som skončil druhý, otvorili to po prvýkrát hráčom mimo Európy. A potom prišiel istý George Weah, ktorý mal skvelý rok s AC Miláno,“ zavtipkoval Klinsmann.