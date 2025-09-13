Nemcom sa zranila opora. Pravdepodobne nestihne ani novembrový duel proti Slovensku

Obranca Realu Madrid utrpel zranenie stehna počas piatkového tréningu.
Karol Jakubovič
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
Nemeckí reprezentanti pred zápasom proti Slovensku v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026. Bratislava (Národný futbalový štadión), 4. september 2025. Foto: SITA/AP.
Španielsko Futbal Futbal z lokality Španielsko

Futbalový obranca Antonio Rüdiger utrpel svalové zranenie ľavého stehna a španielsky klub Real Madrid sa tak bude musieť dlhšie zaobísť bez jeho služieb. O zdravotnom stave nemeckého reprezentanta informoval „biely balet“ v piatok na oficiálnej webovej stránke.

Duel proti Slovákom asi nestihne

Klub nešpecifikoval dĺžku jeho absencie, no podľa informácií španielskych médií, konkrétne denníka Mundo Deportivo, by mal absentovať až 12 týždňov. To by znamenalo, že nebude k dispozícii národnému tímu ani v novembrovom kvalifikačnom zápase o postup na MS 2026 proti Slovensku.

Trápi ho ľavé stehno

Tridsaťdvaročný Rüdiger sa zranil počas posledného tréningu pred víkendovým zápasom La Ligy proti Realu Sociedad v San Sebastiáne. Napriek tomu, že klub uviedol, že zranenie svalu na ľavej nohe je „v štádiu vývoja“, očakáva sa dlhšia pauza. Rüdiger nastúpil v nedávnych zápasoch kvalifikácie MS proti Slovensku aj Severému Írsku, kde odohral dokopy 172 minút, pričom jeho výkon v Bratislave bol jedným z najviac kritizovaných.

Antonio Rudiger
Matka nemeckého futbalového obrancu Antonia Rüdigera pochádza z africkej Sierry Leone. Foto: SITA/AP

Preriedený káder Realu

Tréner Xabi Alonso tak pred duelom na pôde baskického súpera čelí viacerým absenciám. Okrem Rüdigera mu budú chýbať aj ďalší hráči: Ferland Mendy, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga a brazílsky talent Endrick. Real Madrid vstúpil do novej sezóny La Ligy tromi víťazstvami.

