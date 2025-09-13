Nemcom sa zranila opora. Pravdepodobne nestihne ani novembrový duel proti Slovensku

Futbalový obranca Antonio Rüdiger utrpel svalové zranenie ľavého stehna a španielsky klub Real Madrid sa tak bude musieť dlhšie zaobísť bez jeho služieb. O zdravotnom stave nemeckého reprezentanta informoval „biely balet“ v piatok na oficiálnej webovej stránke.
Duel proti Slovákom asi nestihne
Klub nešpecifikoval dĺžku jeho absencie, no podľa informácií španielskych médií, konkrétne denníka Mundo Deportivo, by mal absentovať až 12 týždňov. To by znamenalo, že nebude k dispozícii národnému tímu ani v novembrovom kvalifikačnom zápase o postup na MS 2026 proti Slovensku.
Trápi ho ľavé stehno
Tridsaťdvaročný Rüdiger sa zranil počas posledného tréningu pred víkendovým zápasom La Ligy proti Realu Sociedad v San Sebastiáne. Napriek tomu, že klub uviedol, že zranenie svalu na ľavej nohe je „v štádiu vývoja“, očakáva sa dlhšia pauza. Rüdiger nastúpil v nedávnych zápasoch kvalifikácie MS proti Slovensku aj Severému Írsku, kde odohral dokopy 172 minút, pričom jeho výkon v Bratislave bol jedným z najviac kritizovaných.
Preriedený káder Realu
Tréner Xabi Alonso tak pred duelom na pôde baskického súpera čelí viacerým absenciám. Okrem Rüdigera mu budú chýbať aj ďalší hráči: Ferland Mendy, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga a brazílsky talent Endrick. Real Madrid vstúpil do novej sezóny La Ligy tromi víťazstvami.