Slovensko je dodatočne majstrom Európy. UEFA priznala partii okolo Panenku triumf na ME 1976

Až doteraz bol titul formálne pripisovaný iba Českej republike.
Európska futbalová únia (UEFA) po takmer 50 rokoch oficiálne uznala Slovensku podiel na titule majstra Európy z roku 1976. Doteraz bol triumf bývalého Československa formálne pripisovaný iba Českej republike, od piatka však UEFA uvádza ako víťazov obidve nástupnícke krajiny – Česko aj Slovensko. Riadiaci orgán európskeho futbalu o tom informoval na svojom oficiálnom webe.

Antonín Panenka
Antonín Panenka Foto: AP/ Christophe Ena

Svet opäť spomína na Panenkov moment

Na šampionáte v Belehrade v roku 1976 zdolalo Československo vtedajších úradujúcich majstrov sveta, Západné Nemecko, po remíze 2:2 po predĺžení v dramatickom penaltovom rozstrele 5:3. V základnej zostave nastúpilo až osem slovenských hráčov, vrátane strelca legendárnej rozhodujúcej penalty Antonína Panenku.

Jeden z top duelov histórie ME

Belehradské finále sa zapísalo do dejín ako jedno z historicky najdramatickejších. Československý tím sa rýchlo ujal vedenia po góloch Jána Švehlíka a Karola Dobiaša, no už v 28. minúte znížil Dieter Müller. Keď už sa zdalo, že zápas sa skončí výhrou Československa, v samom závere riadneho času vyrovnal Bernd Hölzenbein. Predĺženie gól neprinieslo, a tak sa o osude trofeje rozhodovalo po prvý raz v histórii finálového zápasu európskeho šampionátu v penaltovom rozstrele.

Inšpiratívny moment

Prvých sedem exekútorov bolo úspešných. Za Československo skórovali Marián Masný, Zdeněk Nehoda, kapitán Anton Ondruš a aj striedajúci Ladislav Jurkemik. Rozhodujúci moment prišiel po nepresnej strele Uliho Hoenessa, ktorý prestrelil bránku.. Následne prišla chvíľa Antonína Panenku, ktorý zakončil penaltu legendárnym „vršovickým dloubákom“, jemným lobom do stredu bránky. Tento moment sa stal ikonickým nielen pre samotný turnaj, ale aj pre celú futbalovú históriu a dodnes inšpiruje hráčov po celom svete.

