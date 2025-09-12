Slovensko je dodatočne majstrom Európy. UEFA priznala partii okolo Panenku triumf na ME 1976

Európska futbalová únia (UEFA) po takmer 50 rokoch oficiálne uznala Slovensku podiel na titule majstra Európy z roku 1976. Doteraz bol triumf bývalého Československa formálne pripisovaný iba Českej republike, od piatka však UEFA uvádza ako víťazov obidve nástupnícke krajiny – Česko aj Slovensko. Riadiaci orgán európskeho futbalu o tom informoval na svojom oficiálnom webe.
Svet opäť spomína na Panenkov moment
Na šampionáte v Belehrade v roku 1976 zdolalo Československo vtedajších úradujúcich majstrov sveta, Západné Nemecko, po remíze 2:2 po predĺžení v dramatickom penaltovom rozstrele 5:3. V základnej zostave nastúpilo až osem slovenských hráčov, vrátane strelca legendárnej rozhodujúcej penalty Antonína Panenku.
Slot označil Isaka za jedného z najlepších útočníkov na svete. Do súťažného rytmu však bude vstupovať postupne
Jeden z top duelov histórie ME
Belehradské finále sa zapísalo do dejín ako jedno z historicky najdramatickejších. Československý tím sa rýchlo ujal vedenia po góloch Jána Švehlíka a Karola Dobiaša, no už v 28. minúte znížil Dieter Müller. Keď už sa zdalo, že zápas sa skončí výhrou Československa, v samom závere riadneho času vyrovnal Bernd Hölzenbein. Predĺženie gól neprinieslo, a tak sa o osude trofeje rozhodovalo po prvý raz v histórii finálového zápasu európskeho šampionátu v penaltovom rozstrele.
Inšpiratívny moment
Prvých sedem exekútorov bolo úspešných. Za Československo skórovali Marián Masný, Zdeněk Nehoda, kapitán Anton Ondruš a aj striedajúci Ladislav Jurkemik. Rozhodujúci moment prišiel po nepresnej strele Uliho Hoenessa, ktorý prestrelil bránku.. Následne prišla chvíľa Antonína Panenku, ktorý zakončil penaltu legendárnym „vršovickým dloubákom“, jemným lobom do stredu bránky. Tento moment sa stal ikonickým nielen pre samotný turnaj, ale aj pre celú futbalovú históriu a dodnes inšpiruje hráčov po celom svete.