LeBron James o svojej budúcnosti v NBA: Nemám ani potuchy - FOTO

Americký basketbalista LeBron James uviedol, že zatiaľ nevie, či po aktuálnej sezóne 2025/2026 bude pokračovať v kariére v NBA. Štyridsaťjedenročný krídelník tímu Los Angeles Lakers to povedal pred Zápasom hviezd.
„Keď to budem vedieť ja, budete to vedieť aj vy. Neviem. Nemám ani potuchy. Len chcem žiť, to je všetko,“ vyhlásil James na otázku o svojej budúcnosti po sezóne. Najlepší strelec histórie NBA a štvornásobný najužitočnejší hráč ligy zdôraznil, že neistota okolo jeho ďalšieho pôsobenia neovplyvní jeho motiváciu bojovať o ďalší titul.
„S blížiacim sa play-off to s tým nemá nič spoločné. Rovnaká motivácia, rovnaké nastavenie mysle. Máme za sebou maratón a teraz sa začína šprint. Myslím si, že to každý chápe,“ povedal James. Lakers sú s bilanciou 33–21 piati v Západnej konferencii.
Skúsený líder priznal, že dôležitým faktorom v závere sezóny bude zdravie tímu, ktorý trápili zranenia vrátane problémov hviezdneho Slovinca Luku Dončiča. „Náš úspech bude závisieť najmä od nášho zdravia a od toho, aby nás realizačný tím postavil do správnej pozície,“ uviedol.
James už v minulosti naznačil, že po skončení hráčskej kariéry by sa chcel stať majiteľom niektorého z klubov NBA, no zvažuje aj ďalšie projekty. „Je veľa vecí, ktorým sa môžem venovať, ak budem chcieť. Toto je jedna z nich. Sú tu aj ďalšie oblasti, ktoré budem skúmať a uvidím, čo ma po kariére bude napĺňať a motivovať. Teraz som však úplne sústredený na to, čo sa deje práve teraz,“ dodal.