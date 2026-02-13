LeBron James má ďalší rekord. Ako najstarší v NBA dosiahol triple-double

Americký basketbalista LeBron James pridal ďalší rekordný zápis vo svojej bohatej a mimoriadne úspešnej kariére.
Vo veku 41 rokov sa stal najstarším hráčom, ktorý zaznamenal triple-double. Vďaka 28 bodom, 10 doskokom a 12 asistenciám doviedol Lakers k víťazstvu nad Dallasom 124:104.
Štvornásobný šampión a najlepší strelec histórie NBA hrá 23. sezónu v severoamerickej profilige. James prekonal inú legendu Karla Malona, ktorý mal 40 rokov a 127 dní, keď zaznamenal posledný triple-double za Lakers vo víťaznom zápase nad San Antoniom 28. novembra 2003. Jamesov výkon prišiel tri dni pred jeho 22. účasťou v Zápase hviezd.
Tréner Lakers JJ Redick povedal, že Jamesova úroveň odhodlania po viac ako dvoch desaťročiach v lige na neho stále robí stále najväčší dojem. „Neberiem ako samozrejmosť, aký je dobrý. Uvedomujem si to denne. Najpozoruhodnejšie je, ako veľmi mu na tom záleží vo svojom 23. roku so všetkými svojimi úspechmi,“ skonštatoval JJ Reddick.
Lakers opäť nastúpili bez streleckého lídra Luku Dončiča. James nasadil tón so 14 bodmi v prvej štvrtine a Lakers sa spamätali z dvoch prehier v rade. Stále aktívny štyridsiatnik zožal potlesk v stoji, keď ho vystriedal syn Bronny James len pár sekúnd po tom, čo LeBron získal svoj 10. doskok. „Víťazstvo je najdôležitejšie,“ povedal tradične na slová úsporný James.