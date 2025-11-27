Nelegálny prechod hranice z Ruska. Fíni chytili muža vďaka stopám v snehu

Fínska pohraničná stráž vo štvrtok oznámila zadržanie muža podozrivého z nelegálneho prekročenia východnej hranice z Ruska, ktorá je uzavretá už dva roky.
Muž bol zadržaný popoludní v pohraničnom meste Imatra na juhovýchode počas pátracej akcie, ktorá zahŕňala pohraničné vozidlá, psie hliadky a vrtuľník. Pohraničníci neuviedli národnosť zadržaného, ale začali predbežné vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania štátneho hraničného trestného činu.
Počas bežnej rannej kontroly vo štvrtok si pohraničné stráže všimli v zasneženej lesnej oblasti severne od jazera Immalanjärvi stopy topánok. „Stopy boli pomerne čerstvé, preto sa spustila pátracia akcia,“ uviedla pre AFP Pinja Viskariová zo stálej pohraničnej stráže juhovýchodného Fínska.
Fínsko uzavrelo svoju 1340-kilometrovú hranicu s Ruskom v decembri 2023 pre vyhrotené napätie medzi oboma krajinami v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu.
Severská krajina momentálne stavia dlhý 200 kilometrov plot pozdĺž hranice s Ruskom, ktorý má byť dokončený v roku 2026. Náklady na stavbu sa odhadujú na 380 miliónov eur.
V tomto roku sa vyskytli niektoré individuálne prekročenia hranice medzi Ruskom a Fínskom. „Naposledy sa takéto prekročenie stalo začiatkom septembra, keď osoba prešla z Fínska do Ruska,“ doplnila Viskariová.
Dňa 14. novembra Fínsko deportovalo ruského muža, ktorý v júni počas pokusu o prekročenie hranice požiadal o azyl vo Fínsku. Podľa médií išlo o bývalého žoldniera Wagnerovej skupiny.