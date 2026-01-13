Neidentifikované drony zasiahli v Čiernom mori dva grécke ropné tankery

Neidentifikované drony zasiahli v utorok v Čiernom mori dva ropné tankery vo vlastníctve gréckych spoločností, z ktorých jeden smeroval po kazašskú ropu do terminálu na ruskom pobreží, informovali miestne úrady. Ani jeden tanker neutrpel vážne škody, potvrdil predstaviteľ gréckeho ministerstva námornej dopravy pre AFP.
Grécke ani kazašské úrady neuviedli, kto je za útoky zodpovedný. Ukrajina, ktorá dlhodobo útočí na ruský energetický sektor v reakcii na vojnu, ktorú proti nej Moskva vedie, incident bezprostredne nekomentovala.
Podľa kazašskej štátnej energetickej spoločnosti Kazmunajgaz jeden zo zasiahnutých tankerov smeroval do terminálu Kaspického ropovodného konzorcia (CPC) pri ruskom prístave Novorossijsk. „Posádka neutrpela zranenia, loď je podľa predbežného hodnotenia spôsobilá plavby a neprejavujú sa známky vážneho poškodenia,“ uviedla firma.
Útok námorných dronov vyradil z prevádzky hlavný ruský ropný terminál pri Novorossijsku
Ukrajina počas vojny už viackrát zasiahla terminál CPC vrátane útoku námorným dronom minulý november, ktorý poškodil jedno z troch kotvísk. Kyjev tvrdí, že útoky oslabujú ruské energetické príjmy využívané na financovanie vojny a sú legitímnou odpoveďou na ruské raketové a dronové údery.
Útoky však znepokojujú Kazachstan, ktorý je od exportu ropy životne závislý a cez terminál CPC prepravuje približne 80 percent svojej produkcie.