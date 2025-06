Česká reprezentácia má nového generálneho manažéra. Je ním niekdajší skvelý stredopoliar a ikona Juventusu Turín

Česká futbalová reprezentácia má nového generálneho manažéra, stal sa ním niekdajší výborný stredopoliar Pavel. Futbalová asociácia Českej republiky (FAČR) informovala, že dohliadať bude aj na výber do 21 rokov.

Víťaz Zlatej lopty z roku 2023 považuje angažovanie v novej funkcii za česť. „Zároveň to však je aj veľká zodpovednosť, ktorú som na seba vzal,“ vyhlásil Nedvěd po podpise zmluvy na štyri roky.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Budem mať dostatok priestoru a vhodné podmienky, aby som mohol pracovať, ako najlepšie dokážem. Budem sa snažiť nesklamať, budem samozrejme potrebovať podporu šéfa FAČR aj celého výkonného výboru,“ pokračoval podľa webu iDnes.cz.

Angažovanie Nedvěda je prvý veľký krok nového predsedu FAČR Davida Trundu.

„Je to kompletná úloha generálneho manažéra s jasným presahom naprieč športovou oblasťou a všetkými kompetenciami, ktoré do toho spadajú. Úplná gescia pre áčko a dvadsaťjednotku so všetkým, čo k tomu náleží. Pre naše futbalové prostredie je to perfektný signál, že tu máme niekoho, kto toho toľko dokázal,“ povedal Trunda.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nedvěd môže navrhnúť odvolanie reprezentačného trénera, verdikt potom zostane na ramenách výkonného výboru.

Pavel Nedvěd od roku 1996, keď prestúpil zo Sparty Praha do Lazia Rím, žil Taliansku. Po piatich rokoch opustil rímsky klub a prestúpil do Juventusu Turín, v ktorom sa stal legendou. V roku 2003 získal Zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu Európy.

V klube zostal aj po administratívnom zostupe v roku 2006 a pomohol mu k návratu medzi elitu. U fanúšikov tým získal plusové body. V máji 2009 ukončil aktívnu kariéru hráča a potom pracoval v najužšom vedení klubu z Turína, bol jeho viceprezident.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V jeseni 2022 prokuratúra činovníkov vyšetrovala kvôli falšovaniu účtovníctva. Nedvěd síce trest nedostal, ale v klube skončil. Nasledovalo krátke pôsobenie v Saudskej Arábii.