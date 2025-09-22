Prelom v kauze legendárneho Pavla Nedvěda. Českú futbalovú legendu v Taliansku odsúdili

Generálny manažér českých futbalových reprezentácií Pavel Nedvěd bol v Taliansku odsúdený na rok a dva mesiace podmienečne v kauze falšovania účtovníctva Juventusu Turín, kde v minulosti pôsobil ako viceprezident. Rímska sudkyňa Anna Maria Gavoniová prijala dohodu o treste s bývalými vrcholnými funkcionármi klubu, medzi ktorými bola aj legenda českého futbalu. Najprísnejší trest, rok a osem mesiacov podmienečne, dostal bývalý predseda Andrea Agnelli. Podľa talianskeho práva dohoda o treste neznamená priznanie viny. Informoval o tom špecializovaný web Goal.com.
Prehovoril iba Agnelli
„Rozhodnutie podať žiadosť o uplatnenie podmienečného trestu bez občianskoprávnych účinkov a doplnkových sankcií, bez uznania zodpovednosti, čo je v súlade s mojím postojom neviny, bolo nepochybne veľmi bolestivé. Po dlhom premýšľaní som dospel k záveru, že sa jedná o najvhodnejšiu voľbu. Aj preto, že toto trestné konanie, ktoré začalo takmer pred štyrmi rokmi, je stále v počiatočnej fáze predbežného prerokovania a ťahalo by sa ešte veľmi dlho,“ citovali Agnelliho talianske médiá. Nedvěd svoje stanovisko k danej veci zatiaľ neposkytol.
Veľká škvrna futbalu na Apeninskom polostrove
Funkcionári „bianconeri“ aj samotný klub čelili obvineniam z machinácií, ktoré mali spočívať v umelom navyšovaní cien hráčov a v úpravách platov počas pandémie koronavírusu. Podľa obžaloby sa tieto praktiky udiali v rokoch 2018 až 2020. Celá kauza je vnímaná ako jedna z najväčších škvŕn v histórii talianskeho futbalu.
Uplatnenie našiel inde
Vedenie Juventusu medzitým odstúpilo zo svojich funkcií, vrátane Pavla Nedvěda. Ten dostal na začiatku roka 2023 osemmesačný zákaz pôsobenia vo futbale, no po odvolaní bol trest v máji zrušený. O mesiac neskôr sa stal manažérom českých futbalových reprezentácií. Andrea Agnelli odišiel s desaťmesačným zákazom pôsobenia vo futbale.