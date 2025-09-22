Prelom v kauze legendárneho Pavla Nedvěda. Českú futbalovú legendu v Taliansku odsúdili

Kauza, ktorej súčasťou je aj Nedvěd, je vnímaná ako jedna z najväčších škvŕn v histórii talianskeho futbalu.
Karol Jakubovič
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Pavel Nedved
Pavel Nedvěd v Saudskej Arábii. Foto: SITA/AP
Generálny manažér českých futbalových reprezentácií Pavel Nedvěd bol v Taliansku odsúdený na rok a dva mesiace podmienečne v kauze falšovania účtovníctva Juventusu Turín, kde v minulosti pôsobil ako viceprezident. Rímska sudkyňa Anna Maria Gavoniová prijala dohodu o treste s bývalými vrcholnými funkcionármi klubu, medzi ktorými bola aj legenda českého futbalu. Najprísnejší trest, rok a osem mesiacov podmienečne, dostal bývalý predseda Andrea Agnelli. Podľa talianskeho práva dohoda o treste neznamená priznanie viny. Informoval o tom špecializovaný web Goal.com.

Pavel nedved
Bývalá hviezda Juventusu Turín Pavel Nedvěd. Foto: SITA/Ľudovít Vaniher

Prehovoril iba Agnelli

Rozhodnutie podať žiadosť o uplatnenie podmienečného trestu bez občianskoprávnych účinkov a doplnkových sankcií, bez uznania zodpovednosti, čo je v súlade s mojím postojom neviny, bolo nepochybne veľmi bolestivé. Po dlhom premýšľaní som dospel k záveru, že sa jedná o najvhodnejšiu voľbu. Aj preto, že toto trestné konanie, ktoré začalo takmer pred štyrmi rokmi, je stále v počiatočnej fáze predbežného prerokovania a ťahalo by sa ešte veľmi dlho,“ citovali Agnelliho talianske médiá. Nedvěd svoje stanovisko k danej veci zatiaľ neposkytol.

Andrea Agnelli
Šéf Juventusu Turín Andrea Agnelli. Foto: Archívne, SITA/AP

Veľká škvrna futbalu na Apeninskom polostrove

Funkcionári „bianconeri“ aj samotný klub čelili obvineniam z machinácií, ktoré mali spočívať v umelom navyšovaní cien hráčov a v úpravách platov počas pandémie koronavírusu. Podľa obžaloby sa tieto praktiky udiali v rokoch 2018 až 2020. Celá kauza je vnímaná ako jedna z najväčších škvŕn v histórii talianskeho futbalu.

Juventus Turín, Leonardo Bonucci, Cristiano Ronaldo
Futbalita Juventusu Turín Leonardo Bonucci (dres č. 19) sa teší so spoluhráčmi po skórovaní v zápase Serie A proti Frosinone, 15. februára 2019. Foto: SITA/AP

Uplatnenie našiel inde

Vedenie Juventusu medzitým odstúpilo zo svojich funkcií, vrátane Pavla Nedvěda. Ten dostal na začiatku roka 2023 osemmesačný zákaz pôsobenia vo futbale, no po odvolaní bol trest v máji zrušený. O mesiac neskôr sa stal manažérom českých futbalových reprezentácií. Andrea Agnelli odišiel s desaťmesačným zákazom pôsobenia vo futbale.

