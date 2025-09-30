Brankár zomrel po tvrdom údere počas zápasu, na pomoc mu pribehol aj fanúšik

Futbalová scéna v Španielsku sa ponorila do smútku po úmrtí 19-ročného brankára Raúla Ramíreza z tímu CD Colindres. Mladý brankár zomrel v pondelok po tom, čo počas sobotňajšieho zápasu piatej najvyššej súťaže proti Reville dostal silný úder do hlavy.
Ako referuje web denníka Marca, Raúl Ramírez bol hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici Valdecilla v meste Santander, keďže utrpel traumatické poranenie mozgu. To mu spôsobilo dve zástavy srdca a dýchania, z toho jednu priamo na ihrisku a druhú počas prevozu do nemocnice.
🎗 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: La RFCF comunicar que el guardameta del C.D. Colindres Raúl Ramírez se encuentra en estado de muerte cerebral
➡️ La #RFCF decreta tres días de luto y guardará un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana
Po údere mu tréner CD Colindres Rafa de la Peña, ktorý má vzdelanie v oblasti telesnej výchovy, poskytol umelé dýchanie. Pomáhal mu aj fanúšik sediaci v hľadisku, ktorý študuje ošetrovateľstvo, kým neprišla záchranka.
Viaceré kluby vyjadrili úprimnú sústrasť rodine a klubu CD Colindres. Prezidentka Kantábrie María José Sáenz de Buruaga vyjadrila hlboký smútok: „Bol to mladý chlapec plný života, snov a budúcnosti. Všetka moja láska a podpora patrí jeho rodine, priateľom a celej futbalovej komunite v Kantábrii.“