Brankár zomrel po tvrdom údere počas zápasu, na pomoc mu pribehol aj fanúšik

Prezidentka Kantábrie María José Sáenz de Buruaga vyjadrila hlboký smútok: „Bol to mladý chlapec plný života, snov a budúcnosti. Všetka moja láska a podpora patrí jeho rodine, priateľom a celej futbalovej komunite v Kantábrii.“
Foto: Palencia Club de Fútbol, x.com
Futbalová scéna v Španielsku sa ponorila do smútku po úmrtí 19-ročného brankára Raúla Ramíreza z tímu CD Colindres. Mladý brankár zomrel v pondelok po tom, čo počas sobotňajšieho zápasu piatej najvyššej súťaže proti Reville dostal silný úder do hlavy.

Ako referuje web denníka Marca, Raúl Ramírez bol hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici Valdecilla v meste Santander, keďže utrpel traumatické poranenie mozgu. To mu spôsobilo dve zástavy srdca a dýchania, z toho jednu priamo na ihrisku a druhú počas prevozu do nemocnice.

Po údere mu tréner CD Colindres Rafa de la Peña, ktorý má vzdelanie v oblasti telesnej výchovy, poskytol umelé dýchanie. Pomáhal mu aj fanúšik sediaci v hľadisku, ktorý študuje ošetrovateľstvo, kým neprišla záchranka.

Viaceré kluby vyjadrili úprimnú sústrasť rodine a klubu CD Colindres. Prezidentka Kantábrie María José Sáenz de Buruaga vyjadrila hlboký smútok: „Bol to mladý chlapec plný života, snov a budúcnosti. Všetka moja láska a podpora patrí jeho rodine, priateľom a celej futbalovej komunite v Kantábrii.“

