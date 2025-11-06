Nečakaná dráma pri návšteve Angeliny Jolie na Ukrajine: Bodyguarda herečky zadržali vojenskí náborári a chceli, aby okamžite narukoval do armády - VIDEO

Americká herečka Angelina Jolie navštívila v stredu Ukrajinu v rámci svojej humanitárnej misie. Krátko po príjazde však jej ochranka zažila nečakaný incident, keď jedného z jej členov zadržali ukrajinskí vojenskí náborári (TCK).
Neohlásená návšteva hollywoodskej herečky na Ukrajine priniesla nečakanú drámu! Podľa informácií serveru Meduza a portálu Politico zastavila kolónu Jolieovej hliadka v Mykolajivskej oblasti.
Na kontrolnom stanovišti pri vjazde do Pivdennoukrajinska boli zastavené dva džípy. Členovia TCK tvrdili, že dotyčný muž, ktorý bol súčasťou ochranky herečky, mal problémy s dokladmi. Muž im povedal, že preváža „dôležitú osobu“.
„Cestou do Chersonu sa Angelina Jolie zastavila v náborovom centre v Mykolaivskej oblasti, pretože jej bodyguarda povolali do armády,“ informovali miestne médiá.
Jolieová šla osobne do náborového centra
Na sociálnej sieti Telegram sa objavilo video, na ktorom je zachytená samotná Jolieová pri príjazde na náborového centra, kde sa údajne snažila pomôcť zadržanému mužovi. „Ani ona, ani jej zástupcovia neovplyvňovali prácu zamestnancov odvodového úradu,“ povedal médiám nemenovaný zdroj.
Členovia TCK chceli muža mobilizovať do ukrajinskej armády, následne Angelina Jolie šla osobne do náborového centra, aby požiadala o prepustenie muža. Tento moment bol zachytený aj na videu.
Podľa informácii išlo o vodiča Jolieovej, ktorý je ukrajinský občan narodený roku 1992. Údajne nebol schopný predložiť potrebné dokumenty, a preto ho ukrajinské úrady poslali na miestne odvodové stredisko. Pravdepodobne ide o záložného dôstojníka, ktorý nemal platnú výnimku spod mobilizácie.
Zadržaný muž sa mal podľa súčasného mobilizačného rozkazu pripojiť k ukrajinským ozbrojeným silám. Po vyjasnení situácie hollywoodska herečka Jolieová pokračovala v ceste.
Návšteva Ukrajiny
Americká herečka Angelina Jolieová v stredu pricestovala do ukrajinského mesta Cherson. Podľa fotografií na sociálnych sieťach navštívila tamojšie zdravotnícke zariadenia vrátane pôrodnice a detskej nemocnice.
Zdroje RBC Ukraine blízke organizátorom Jolieovej cesty tvrdia, že herečka sa bola pozrieť na podmienky liečených pacientov a rozprávala sa s lekármi a matkami na pôrodnom oddelení. Jej návšteva je súčasťou humanitárneho programu zameraného na podporu zdravotníckych zariadení v regiónoch postihnutých vojnou.
Jolieová navštívila Ukrajinu už krátko po začiatku ruskej invázie. Koncom apríla 2022 pricestovala do Ľvova, kde sa stretla s vysídlencami z Doneckej oblasti a miestnymi dobrovoľníkmi.
Na záberoch, ktoré kolujú na sociálnych sieťach vidno Angelinu Jolieovú v nepriestrelnej veste s ukrajinskou vlajkou a názvom nadácie Legacy of War. Na niektorých fotografiách sa hrá s tamojšími deťmi.