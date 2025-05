NAY spúšťa Zľavový supertýždeň. Nakúpte elektroniku o 30% lacnejšie

V akcii ZĽAVOVÝ SUPERTÝŽDEŇ sa nachádzajú tisíce produktov, ktoré môžu domácnosť posunúť o krok vpred – či už ide o televízor do obývačky, spoľahlivú práčku alebo nový notebook do práce či školy. Výpredaj na vybraný sortiment elektroniky a doplnkov so zľavami až 30 % prebieha od 12. do 26. mája vo všetkých predajniach NAY na Slovensku, ako aj online na www.nay.sk.

Spotrebiteľský záujem o cenovo dostupnejšiu techniku dlhodobo rastie a inak tomu nie je ani v období pred letom, kedy sa mnohí pripravujú na prázdninové aktivity. Dopyt sa okrem tradičných segmentov ako sú mobilné telefóny alebo veľké či malé spotrebiče, zvyšuje aj pri záhradnom náradí či produktoch určených do dielne.

„Vieme, že ľudia dnes dôkladne zvažujú každý nákup, a práve preto im chceme ponúknuť príležitosť ušetriť. Výrazné zľavy teraz platia na tisíce produktov, ktoré bežne tvoria základ každej domácnosti. Je to ideálny čas, kedy si môžu zadovážiť kvalitnú techniku výhodnejšie než zvyčajne,“ uviedla Sabina Boudová, marketingová riaditeľka spoločnosti NAY.

Foto: NAY

Medzi produkty s najvýraznejšou zľavou patrí Mobilný telefón Samsung Galaxy S24 za 941,90 €. Spredu plnenú práčku AEG LFR73944CC kúpite so zľavou 15 % a notebook HP 255 G10 je teraz dostupný už od 375,95 €. Mnohých určite potešia aj Apple Watch Series 10 GPS za 424,50 €.

Počas výpredaja môžu zákazníci využiť aj možnosť kúpy tovaru na splátky bez navýšenia až na 10 mesiacov, prípadne si nákup uľahčiť využitím bezplatnej služby rezervácie tovaru online s vyzdvihnutím v predajni. Rezervovaný produkt je pripravený na odber štandardne do 15 minút, pričom služba je dostupná vo všetkých 52 predajniach po celom Slovensku.

V prípade rozmerovo väčších spotrebičov, ako sú práčky, chladničky či televízory, je možné využiť službu NAY DOPRAVA, ktorá zabezpečí pohodlné doručenie priamo domov. K dispozícii je aj vynáška na poschodie a odvoz starého spotrebiča.

Viac informácií a kompletnú ponuku produktov v zľave nájdete na www.nay.sk.

Informačný servis