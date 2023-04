Navrhni online výnimočné tričko s vlastnou potlačou ku Dňu matiek

Druhá májová nedeľa patrí našim mamám. Oslavujú totiž deň matiek. Už od pradávna si ľudia uctievali ženy ako darkyne života a oslavovali materstvo. Určite by sme im ani v tento deň nemali zabúdať vyjadriť vďačnosť za všetko, čo pre nás doteraz urobili, no hlavne preto, že nám dali život. Niekedy nevieme, ako im máme slovami opísať to, čo pre nás znamenajú. Ale originálnym darčekom sa toho dá povedať veľa.

Najlepší darček pre mamu tričko s vlastnou potlačou

Na webe nájdeš veľa nápadov ako obdarovať svoju mamu. Najlepší darček ku dňu matiek, ktorý vo všeobecnosti majú mamy radi sú originálne vlastnoručné darčeky napr. tričko s vlastnou potlačou a dokážu ich oceniť najviac, takže tým nič nepokazíš. Nemusíš vytvárať ružu z papiera ani kresliť a zdobiť kartičku s blahoželaním. Môžeš však v našom KREATORE vytvoriť originálne darčeky s originálnou potlačou alebo si vyber z našich predpripravených dizajnov ku dňu matiek. Ako však vybrať niečo, čo ju naozaj poteší? Nápadov je tak veľa, stačí upustiť uzdu fantázii, pretože kreativite sa medze nekladú. Skús sa napríklad zamerať na to, čo má najradšej, čo rada robí a nezabudni tomu dodať originálny šmrnc. Prinášam ti niekoľko tipov, ktorými sa môžeš inšpirovať. Možno ti vďaka tomu prídu na rozum ďalšie nové skvelé nápady.

1. Potlač mikín pre mamu

Takmer nikdy nie je doma. Ak aj je, neustále vyhľadáva tipy na výlety. Miluje priestor vonku, užívať si všetko, čo svet ponúka. Pre také mamy je skvelý darček potlač mikín, kvôli ktorej si ich každý zapamätá a neprehliadne ich. Možno má obľúbené miesto, kde sa často vracia alebo má naň pekné spomienky. Čo tak jej ho zvečniť potlačou na tričko? Tak svoj raj môže mať kedykoľvek pri sebe. Ak by chcela na to miesto ísť, ale vonku nie je vhodné počasie, oblečie si tričko s tým daným milovaným miestom. Pomôž jej aspoň trošku preniesť ďaleké a nehybné kamkoľvek bude chcieť.

Foto: puppynator

2. Potlač tričiek pre mamu

Napadlo ti niekedy Potlač tričiek s kyticu ako darček? Každej žene sa páči dostávať kvety. Avšak vždy jej je ľúto, keď zvädnú. Takáto kytica, ktorú jej daruješ, vydrží dlho a môže si ju dokonca vziať kedykoľvek so sebou. Dodaj k tomu správny parfém s vôňou kvetov a tým bude mať dlhodobo kyticu ako živú rovno pod nosom.

Foto: puppynator

3. Hrnček pre mamu s potlačou

Pre mamu, ktorá si každé ráno pripravuje svoj hrnček kávy, cez deň zvykne zbehnúť s kamarátkami do kaviarne, večer si pri dobrom filme alebo knihe dopraje horúci čaj sa určite hodí jedinečný hrnček s vlastnou potlačou. Nie len tak hocijaký, pretože si bude svoj teplý nápoj vychutnávať niekoľko násobne viac, keď jej ho vytvoríš, potlačíš a venuješ s originálnym motívom, ako napr. spoločnou fotkou alebo nápisom, ktorým jej pripomenieš, že je tá najlepšia mama na svete.

Foto: puppynator

4. Zástera pre mamu s vlastnou potlačou

Varenie ju proste baví. A možno tiež pečenie koláčikov. Rada varí tradičné recepty alebo experimentuje skúšaním niečoho nového. Pekná zástera pre mamu sa v kuchyni určite zíde a bude variť s ešte väčším nadšením a láskou. Okrem toho sa správnym dizajnom bude cítiť viac sebavedomo a prácu v kuchyni povýši na vyššiu úroveň. No ale ak aj patrí skôr medzi tých, ktorí nechávajú tieto činnosti radšej na iných, štýlovou zásterou si túto činnosť môže obľúbiť.

Najlepšie vtipné nápisy ako darček ku dňu matiek

Tvoja mama miluje smiech, miluje humor. Ak ju na deň matiek rozosmeješ vtipným nápisom na tričku, určite ti bude vďačná. Tu je niekoľko tipov na potlač vtipných nápisov pre mamu, ktorými sa môžeš inšpirovať.

Prečo? Lebo som povedala.

Mňa už nevystrašíte, mám tri deti.

Moje dieťa má úžasnú mamu.

Som tá najlepšia mama na svete a bodka.

Keď sa pozriem na svoje deti, poviem si: Sakra, oni majú ale šťastie.

Originálne láskyplné nápisy na mikinu, vankúš či hrnček na deň matiek

Dojať radosťou svoju mamu mikinou, hrnčekom či vankúšom na deň matiek nemusí byť také náročné, pokiaľ použiješ najlepšie nápisy, ako napríklad tieto:

Mama je osobou, ktorá nahradí každého, ale nikto nemôže nahradiť mamu.

Takto vyzerá strážny anjel v civile.

Takto presne vyzerá ideálna mama.

Mama – najlepšia žena v širokom okolí.

Viem, že ma moja rodina miluje.

Nemusia to byť obyčajné nápisy, aj taká báseň bude vynikajúci nápad. Obzvlášť, keď ju vymyslíš sám.

Tipy na darčeky pre mamu – Spomienka

V prípade, že sa ti nič z tipov na darček pre mamu ku dňu matiek nepozdáva, nenapadá ti niečo iné alebo je toho pre zmenu veľmi veľa a nevieš, čo z toho si máš vybrať, je tu jeden špeciálny tip na darček pre mamu. Spomienka. V každej osobe, nie len v tvojej mame je vyrytá nejaká nezabudnuteľná najkrajšia spomienka, ktorú jej môžeš pretaviť do darčeka. Kto by netúžil usmiať sa za každým pohľadom na tvoj darček a pri najkrajších spomienkach sa jednoducho usmiať musíš. Oživ jej spomienku a určite sa veľmi poteší. Tak isto, keď chceš byť kreatívnejšia bytosť, môžeš to použiť ako nápovedu. Povedzme, že má najkrajšiu spomienku, keď ste boli ako celá rodina na výlete v Tatrách. Určite tam vznikla nejaká pekná fotka, venuješ jej ju na hrnčeku a povieš jej: Maminka, zbaľ si veci, ideme si ten výlet zopakovať.

Fotodarčeky pre mamu

V krajnom prípade, keď nevieš, čo má najradšej, k akej spomienke sa rada vracia, je tu ešte jeden tip – fotodarčeky pre mamu. Každá mama miluje darčeky s fotkou celej rodiny. Určite nepokazíš nič tým, že dáš spoločnú fotku, či už na hrnček, tričko, mikinu, vankúš, tašku alebo čokoľvek iné a vytvoríš skvelý darček – fotodarček s fotkou pre celú rodinu.

Informačný servis