Návrat smrti do kín: Pokrvné puto odhaľuje temnú stránku osudu

Smrť sa vracia na plátna vo veľkom štýle. Kultová hororová séria Nezvratný osud ožíva s novým príbehom pod názvom Pokrvné puto. Už od zajtra si film môžu vychutnať aj slovenskí diváci v kinách. Pripravte sa na napätie, smrteľne presné nehody a rodinné tajomstvá, ktoré siahajú hlboko do minulosti.

Známa značka sa vracia s príbehom zasadeným do súčasnosti, ktorého korene však siahajú hlboko do minulosti. Režisérske duo Adam B. Stein a Zach Lipovsky, známe ako Zadam, zostáva verné osvedčeným prvkom série – kreatívnym nehodám a reťazcom nešťastí – no zároveň do príbehu vnáša emocionálnu hĺbku a rodinnú drámu. „Radi sa hráme s očakávaniami divákov – vedieme ich falošnými stopami, vytvárame napätie, ukrývame vizuálne ‚Easter eggs‘. Je to súčasť zábavnej hry medzi filmárom a publikom,“ vysvetľuje Zach Lipovsky. Adam B. Stein dopĺňa: „Pre režiséra je najväčšia zábava vytvárať sekvencie, kde zdanlivo nevinné predmety spúšťajú smrteľné situácie. Divák vie, že niekto zomrie – ale môže byť prekvapený spôsobom, akým.“

Hlavnou postavou filmu je Stefani, vysokoškoláčka, ktorú sužujú brutálne nočné mory. Rozhodne sa vrátiť do rodného mesta a nadviazať kontakt so svojou starou mamou Iris – jedinou osobou, ktorá môže rozpliesť tajomstvá ich temnej rodinnej histórie. „Stefani je mozgová kapacita, top študentka, no nočné mory jej bránia naplno rozvinúť potenciál. Postupne sa však mení na akčnú hrdinku,“ opisuje svoju postavu herečka Santa Juana. Pri príprave na rolu si jej vývoj rozdelila do troch fáz: „Najprv je detektívkou, hľadá odpovede. Potom sa stáva ochrankyňou rodiny. A nakoniec preživšou.“ Santa zároveň upozorňuje na kľúčový zvrat filmu: „V predchádzajúcich filmoch mala hlavná postava predtuchu katastrofy. V tomto prípade však ide o opakujúcu sa nočnú moru spojenú s udalosťou spred 50 rokov. A to je zásadný rozdiel.“

Jednou z vizuálne najpôsobivejších scén filmu je úvodná sekvencia z roku 1969, odohrávajúca sa v ikonickej Skyview reštaurácii na vrchole 150-metrového mrakodrapu. Nakrúcanie tejto scény trvalo dvadsať dní a využilo pokročilú technológiu LED volume wall – jednu z najväčších v Severnej Amerike. Výsledkom je dychberúca scéna, ktorá diváka okamžite vtiahne do deja a jasne ukazuje, že smrť nikdy nespí.

Nezvratný osud: Pokrvné puto je poctou originálu a zároveň moderným prerozprávaním tém osudu, smrti a traumy. Značka si zachováva svoju identitu vďaka tzv. Rube Goldberg efektom – sérii zdanlivo bežných udalostí vedúcich k tragickému záveru. Tvorcovia tieto scény stavali „odzadu“ – od momentu smrti až po jej spúšťač – čo umožnilo ešte viac napätia, čierneho humoru a kreativity.

Na produkcii sa podieľali Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts a ďalší. Scenár napísali Guy Busick a Lori Evans Taylor podľa príbehu Jona Wattsa. Kameru mal na starosti Christian Sebaldt, strih zabezpečila Sabrina Pitre a kostýmy navrhla Michelle Hunter.

Od premiéry prvého dielu v roku 2000 sa séria Nezvratný osud stala globálnym fenoménom s výnosmi presahujúcimi 650 miliónov dolárov. Získala si miesto v popkultúre, internetových mémach i odborných analýzach o náhode a osude. Nový film na túto tradíciu nadväzuje, no prináša aj niečo navyše – príbeh o srdci, rodine a tajomstvách, ktoré sa dedia z generácie na generáciu.

Nezvratný osud: Pokrvné puto prichádza do slovenských kín v distribúcii Continental Film už 15. mája 2025 – a vyzerá to tak, že smrť ešte nepovedala posledné slovo.

