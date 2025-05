Návrat kultového hororu : Nenechajte si ujsť špeciálnu predpremiéru!

Po štrnástich rokoch sa na plátna kín vracia kultová hororová séria Nezvratný osud s úplne novým príbehom. Film Nezvratný osud: Pokrvné puto prináša napätie, smrteľne presné nehody a silný rodinný príbeh, ktorý je zakorenený v temnej minulosti. Nadšenci môžu film vidieť už dnes 9. mája v špeciálnej predpremiére v CINEMAX.

Foto: Continental film

Šiesta séria kultového hororu je späť a diváci sa rozhodne majú na čo tešiť! Režisérske duo Adam B. Stein a Zach Lipovsky stavia na osvedčených prvkoch série, ako sú kreatívne nehodové sekvencie a reťazce nešťastí. Tento nový diel však prináša aj hlbšiu emocionálnu hĺbku. „Radi pracujeme s očakávaniami divákov – ponúkame im falošné stopy, vytvárame napätie, to všetko je súčasť zábavnej hry medzi filmárom a publikom,“ hovorí Zach Lipovsky a Adam B. Stein dodáva: „Z pohľadu režiséra je najväčšia zábava práve vytváranie sekvencií, kde zdanlivo obyčajné predmety spúšťajú smrteľné situácie. Publikum vie, že niekto zomrie – ale my môžeme prekvapiť spôsobom, akým.“

Hrdinka s minulosťou

Hlavnou postavou je Stefani, vysokoškoláčka, ktorá sa snaží prekonať nočné mory. Po návrate do rodného mesta sa stretáva so svojou starou mamou, Iris, ktorá jej pomôže objasniť temné tajomstvá rodinnej histórie. „Stefani je top študentka, ale jej nočné mory jej bránia naplno rozvinúť potenciál. Stáva sa akčnou hrdinkou, ktorá musí chrániť rodinu,“ popisuje svoju úlohu herečka Santa Juana.

Foto: Continental film

Návrat legendy

Film je poctou pôvodnej sérii, no zároveň moderným pohľadom na osud, smrť a traumu. Zároveň obsahuje charakteristické efekty, kde zdanlivo banálne udalosti vedú k fatálnym následkom. Tvorcovia sa postarali o množstvo napätia, čierneho humoru a kreativity.

Séria Nezvratný osud sa od svojho debutu v roku 2000 stala globálnym fenoménom. Nový film tento odkaz ctí, no prináša aj niečo viac – príbeh srdca, rodiny a tajomstiev, ktoré prežívajú celé generácie. Film Nezvratný osud: Pokrvné puto bude mať premiéru v slovenských kinách 15. mája 2025, no diváci môžu film vidieť už v špeciálnej predpremiére, a to dnes 9. mája v Cinemax.

