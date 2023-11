Návod, Ako prežiť svojho muža, dostanete v kinách už 9. novembra

Už tento štvrtok 9. novembra príde do kín romantická komédia Ako prežiť svojho muža, ktorá vznikla na motívy knižného bestsellera Jany Bernáškovej. Tá si v nej zahrala aj hlavnú rolu. Scenára a réžie sa ujal Rudolf Merkner, známy scenárista seriálu Vyprávěj a filmov Bobule, Rafťáci či Vianočný príbeh. V ďalších úlohách sa predstavia Ivana Chýlková, Marek Němec, Roman Zach, Mahulena Bočanová, Iva Pazderková, Tomáš Měcháček, Jitka Sedláčková a Pavla Dostálová.

Film rozpráva príbeh mladej herečky Lucie (Jana Bernášková), ktorá sa po materskej dovolenke snaží vrátiť do práce, ale prenasledujú ju klasické problémy slobodných matiek a zároveň sa zamotáva do bláznivých situácií pri hľadaní novej lásky. K láske patrí aj erotika, takže komédia Ako prežiť svojho muža sa nebojí ani odvážnejších milostných scén.

Foto: Bontonfilm

„Nikdy predtým som erotické scény netočila. Vo filme mám dokopy štyri milostné scény s tromi mužmi (hrajú ich Marek Němec, Roman Zach a Tomáš Měcháček) a každá z nich je poňatá inak. Jedna je komediálna, druhá divoká a potom sú tu dve scény nežnejšieho charakteru. A práve tieto dve scény boli herecky najnáročnejšie. Možno to bude znieť zvláštne, ale zahrať milostný akt plný nehy je dosť náročné,“ hovorí Jana Bernášková, ktorú navyše na pľaci režíroval jej manžel Rudolf Merkner, o to pikantnejšie bolo nakrúcanie týchto scén.

„S Rudom a mojimi hereckými partnermi sme sa na to vopred pripravili na skúškach. Všetci sme vedeli, do čoho ideme. Nakoniec to boli ,moji filmoví chlapci‘, ktorí sa pri nakrúcaní týchto scén spočiatku najviac hanbili. Stále mali tendenciu sa Rudovi ospravedlňovať. Ale on ich vždy upokojil, že je všetko v poriadku, a naopak, poučil ich, ako ma majú v úlohe mojich filmových milencov objímať,“ prezrádza ďalej Jana.

Foto: Bontonfilm

Hlavnú hrdinku na jej neľahkej životnej ceste sprevádzajú uletené extrovertné kamarátky (Iva Pazderková, Mahulena Bočanová, Pavla Dostálová) a jej zhmotnený vnútorný hlas Šedivka ktorý Lucii radí. Hrá ju Ivana Chýlková. Aký je herečkin názor na poskytovanie rád vo všeobecnosti? Dá sa vôbec druhému človeku radiť? „Ako kedy a ako v čom. Možno v nejakých bežných každodenných veciach, ale v rovine lásky je to oveľa problematickejšie. Ak je jedinec citovo založený, rozumná rada nemá šancu, a ak aj áno, tak iba krátkodobo. Srdce je vždy silnejšie ako rozum a robí si, čo chce…“ myslí si Ivana Chýlková. Pre svoje šestnásťročné ja by však predsa len mala jednu radu: „Nepočúvaj rady druhých a choď si za svojím snom… Ak máš pre niečo vášeň, nie je možné, aby to nedopadlo dobre.“

Foto: Bontonfilm

Vo filme Ako prežiť svojho mužahrajú aj Hana Vagnerová, Sára Rychlíková, Václav Vašák, Jordan Haj, Jiří Krampol, Jiří Ployhar, ako aj slovenské herečky Alžbeta Stanková, Vlastina Svátková či Andrea Růžičková.

Komédia Ako prežiť svojho muža príde do slovenských kín 9. novembra 2023 v distribúcii spoločnosti Bontonfilm. Hlavným partnerom filmu je TV Prima.

