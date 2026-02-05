NATO vyzvalo na zodpovednosť po vypršaní jadrovej dohody New START medzi USA a Ruskom

Severoatlantická aliancia (NATO) vo štvrtok vyzvala na „zodpovednosť a zdržanlivosť“ po tom, ako sa skončila platnosť dohody New START medzi Spojenými štátmi a Ruskom, ktorá obmedzovala ich jadrové arzenály. Ukončenie poslednej veľkej zmluvy o kontrole strategických zbraní vyvoláva obavy z nových pretekov v zbrojení.
„Zdržanlivosť a zodpovednosť v jadrovej oblasti sú kľúčové pre globálnu bezpečnosť,“ uviedol predstaviteľ aliancie pod podmienkou anonymity. Podľa neho je stabilita v tejto oblasti nevyhnutná najmä v čase rastúceho napätia medzi veľmocami.
Arzenály rastú
Aliancia zároveň upozornila, že Rusko aj Čína výrazne posilňujú svoje jadrové kapacity. NATO preto podľa slov predstaviteľa „bude naďalej prijímať potrebné kroky“, aby zabezpečilo vlastnú obranu a odstrašujúce schopnosti.
„Nezodpovedná ruská jadrová rétorika a nátlakové signály poukazujú na stratégiu zastrašovania,“ uviedol zdroj. Zároveň dodal, že Čína rýchlo rozširuje a diverzifikuje svoj arzenál, zvyšuje počet hlavíc a vyvíja sofistikovanejšie nosiče.
Presvedčiť Peking
Koniec dohody oľutovala aj Moskva. Kremeľ označil ukončenie platnosti poslednej zmluvy upravujúcej jadrové arzenály Ruska a Spojených štátov za negatívny krok.
Washington dlhodobo tvrdí, že akákoľvek nová dohoda o kontrole jadrových zbraní by mala zahŕňať aj Čínu. Medzinárodné snahy presvedčiť Peking, aby sa zapojil do rokovaní, však zatiaľ nepriniesli výsledky. Odborníci varujú, že bez novej dohody môže rásť neistota a tlak na ďalšie zbrojenie.