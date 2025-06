NATO potvrdilo, že ruské straty na Ukrajine prekročili milión obetí

Rusko podľa popredného predstaviteľa Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) už prekročilo hranicu jedného milióna celkových obetí vo vojne proti Ukrajine, z toho približne 250-tisíc zabitých. Referuje o tom web united24media.com.

„Tempo ruských strát zostáva veľmi vysoké,“ uviedol predstaviteľ na okraji samitu NATO, pričom upozornil, že Moskva v ostatných mesiacoch prešla na taktiku menších, mobilnejších útočných skupín využívajúcich motocykle a terénne vozidlá. Tento posun je dôsledkom ťažkých strát a nedostatku sovietskych tankov.

V priemere 1 300 obetí denne

Rusko v prvej polovici roka 2025 utrpelo v priemere takmer 1 300 obetí denne. Hoci sa tempo mierne znížilo, NATO hodnotí, že Rusko je ochotné znášať tieto straty v záujme pomalých a postupných ziskov. „Veríme, že budú v tejto stratégii pokračovať, a že to môže ešte zvýšiť ich ochotu riskovať,“ varoval predstaviteľ aliancie.

Napriek rastúcim stratám NATO nevidí žiadne náznaky, že by Rusko menilo svoje vojnové ciele alebo malo vážny záujem o prímerie. Podľa aliancie je Moskva schopná viesť vojnu na Ukrajine minimálne do roku 2027, a to napriek spomaleniu ekonomiky a zmenšujúcemu sa rezervnému fondu.

Jubileum na Deň Ruska

Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v súvislosti s ruskými stratami informoval o prekročení miliónovej hranice ešte 12. júna. Paradoxne sa tak udialo počas ruského národného sviatku – Deň Ruska.