NATO plánuje automatizovanú zónu na hraniciach s Ruskom, má ju podporovať umelá inteligencia

Severoatlantická aliancia (NATO) chce posilniť obranu pozdĺž hraníc s Ruskom pomocou „automatizovanej zóny“ podporenej umelou inteligenciou, ktorá má fungovať aj bez stálej prítomnosti pozemných jednotiek. Ako referujú nemecké noviny Welt am Sonntag, uviedol to zástupca náčelníka štábu Spojeneckého veliteľstva pozemných síl generál Thomas Lowin.
Automatizovaná oblasť by bola vybavená senzormi na detekciu nepriateľských síl a aktiváciu obranných systémov. Tie by zahŕňali drony, pozemné roboty a automatizované protivzdušné aj protiraketové systémy, povedal Lowin. Zároveň však dodal, že akékoľvek rozhodnutie o použití smrtiacich zbraní bude „vždy na človeku“. Senzory budú monitorovať pás územia dlhý niekoľko tisíc kilometrov, zachytávať pohyb nepriateľa aj rozmiestňovanie zbraní a „v reálnom čase informovať všetky krajiny NATO“.
Podľa Welt am Sonntag už v Poľsku a Rumunsku prebiehajú testy, pri ktorých sa skúšajú navrhované funkcie. NATO chce, aby bol systém do konca roka 2027 plne pripravený na nasadenie. Európski členovia NATO zvyšujú svoju pripravenosť pre obavy z ruskej agresie.