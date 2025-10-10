NATO odštartuje v pondelok jadrové manévre Steadfast Noon

Cvičenia potrvajú približne dva týždne, povedie ich Holandsko a zapojí sa do nich 71 lietadiel zo 14 krajín NATO.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Svet Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Svet

Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) v pondelok začne hlavné každoročné jadrové cvičenie, dôležitou súčasťou ktorého bude ochrana jadrových zbraní ešte pred ich prípadným nasadením. Uviedol to v piatok šéf NATO Mark Rutte, informuje web Euro News.

Manévre Steadfast Noon potrvajú približne dva týždne, povedie ich Holandsko a zapojí sa do nich 71 lietadiel zo 14 krajín NATO. Dlhodobo plánované cvičenie sa uskutoční v období zvýšených bezpečnostných opatrení okolo vojenských objektov v Európe po sérii narušení vzdušného priestoru dronmi, z ktorých niektoré pripisujú Rusku.

Na manévroch sa zúčastnia bombardéry a stíhačky schopné niesť jadrové hlavice, ale žiadne jadrové zbrane ani ostrá munícia sa pri nich nepoužijú.

Predstavitelia NATO neuviedli, aké scenáre sa použijú na otestovanie jadrovej pripravenosti 32-člennej aliancie, avšak zdôraznili, že cvičenie nie je zamerané proti žiadnej konkrétnej krajine ani nesúvisí so súčasnými medzinárodnými udalosťami. Hlavná časť manévrov bude prebiehať v Severnom mori, ďaleko od Ruska a Ukrajiny s účasťou vojenských základní v Belgicku, Veľkej Británii, Dánsku a Holandsku.

Okruhy tém: Cvičenie Jadrové zbrane NATO
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk