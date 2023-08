Žatva patrila medzi najlepšie za posledné desaťročie, mlynári sú však prekvapení z jej nízkej kvality

Napriek žatve, ktorá sa zaradila medzi najlepšie za posledné desaťročie, naozaj kvalitnej potravinárskej pšenice sa urodilo menej. Vysokokvalitná pšenica je pritom nevyhnutná pre výrobu kvalitnej múky pre spotrebiteľov. Upozorňuje na to Slovenská spoločnosť mlynárov (SSM).

„Slovenskí mlynári napĺňajú silá slovenskou pšenicou, avšak zaznamenali sme situáciu, ktorá tu dlhšie nebola. Napriek výborným výsledkom žatvy z hľadiska výnosov na hektár, najvyššia kvalitatívna úroveň potravinárskej pšenice sa zožala v menších objemoch ako v minulosti,“ uviedol generálny sekretár SSM Milan Lapšanský.

V mnohých prípadoch sa dokonca potravinárska pšenica podľa neho bude musieť pre svoju nízku kvalitu použiť ako kŕmna, keďže je nevhodná na výrobu múky.

Domáce mlyny dopytujú predovšetkým slovenskú potravinársku pšenicu najvyššej kvality. Ide o takzvanú elitnú triedu označovanú triedou „E“ a „E+“. Základným kritériom pre rozdelenie pšenice do tried je obsah lepku, pričom do najvyššej triedy E a E+ je zaradená pšenica s obsahom lepku vyšším ako 28 percent, resp. 30 percent. Tá je potrebná pre výrobu múk s celoročne vyrovnanými parametrami nielen pre gazdinky, ale aj pre profesionálnych odberateľov, ktorí vyrábajú špeciálne zmesi pre pekárov, cukrárov a cestovinárov.