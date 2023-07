Úroda obilnín bude tento rok bohatšia, oproti vlaňajšku by mohla vzrásť až o 320-tisíc ton

Tohtoročná úroda hustosiatych obilnín medziročne vzrastie o viac ako desatinu. Celkovo by mala presiahnuť 3 milióny ton, oproti vlaňajšku môže vzrásť o 320-tisíc ton.

Vplyv jarného počasia podporil úrodnosť a očakávané úrody z hektára by mali prekročiť priemery za posledných päť rokov. Vyplýva to z prvého odhadu úrody, ktorý k 20. júnu spracoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).

Pšenice bude o štvrť milióna ton viac ako vlani

Odhady hektárových výnosov zisťoval štatistický úrad u každej plodiny minimálne na 70 percent z celkovej osiatej plochy. Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín realizuje ŠÚ SR trikrát ročne. Definitívne výsledky o úrode za rok 2023 zverejňuje Štatistický úrad SR v marci 2024.

„Pšenica sa v roku 2023 pestuje na ploche 406 tisíc hektárov, čo je len nepatrne menšia plocha ako minulý rok. Priemerný hektárový výnos by mal dosiahnuť 5,66 tony pšenice z hektára, čo je výrazne viac ako v roku 2022, keď výnosy boli tesne pod 5 ton z hektára. Je to tiež o 11 % vyšší výnos ako päťročný priemer. Celková úroda pšenica by tak mala atakovať 2,3 mil. tony, teda o štvrť milióna ton pšenice viac ako vlani,“ povedal riaditeľ odboru štatistiky poľnohospodárstva Štatistického úradu SR Peter Danko.

Dodal, že výrazne lepšie klimatické podmienky počas apríla, mája a júna by mali mať veľký vplyv na vyššie hektárové výnosy všetkých obilnín. Pšenica a jačmeň majú mať až dvojciferný nárast hektárového výnosu oproti priemeru predošlých päť rokov.

Odhad sa ešte bude spresňovať

Celková úroda jačmeňa by mala dosiahnuť 608 tisíca tony, čo je o 9 % viac než v roku 2022. Dôvodom je medziročne len mierne väčšia osiata plocha a najmä vyšší výnos z hektára. Priemerná očakávaná produkcia 5,35 tony z hektára je o 0,25 tony vyššia ako vlaňajšia úroveň a súčasne o 0,55 tony nad hodnotou päťročného priemeru.

Prvý odhad sa však bude spresňovať podľa vývoja klimatických podmienok. Aj u ďalších troch sledovaných druhov obilnín očakávajú vyššie úrody. Avšak tie tvoria menej ako 6 % z plôch hustosiatych obilnín.

Osevná plocha raže sa medziročne výrazne zväčšila z 9,5 hektára na takmer 12 hektárov. Jej úroda by mala byť vďaka miernemu nárastu hektárových výnosov až 44-tisíc ton. Bude o 38 percent vyššia úroda než minulý rok. Malo by sa pozbierať o 13 percent viac ovsa. Úroda by mala prevýšiť 27 tisíc ton. Očakávaná celková úroda repky olejky presiahne minuloročný stav o 10 percent.