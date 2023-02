Zákaz klietkového chovu sliepok by mal negatívny vplyv na podnikateľov aj spotrebiteľov, tvrdí Halgašová

Klietkové chovy nosníc na Slovensku nie je možné v horizonte niekoľkých rokov úplne zakázať. V reakcii na návrh nezaradeného poslanca Národnej rady SR Tomáša Šudíka zakázať od roku 2029 na Slovensku klietkové chovy nosníc to v tlačovej správe uviedla poslankyňa NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Jarmila Halgašová.

Tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo vidí problém najmä v tom, že ambícia zakázať tento chov od roku 2029 je len poslaneckým návrhom zákona bez riadneho pripomienkovania, pričom sa o ňom nerokovalo ani so samotnými chovateľmi.

Výrazný negatívny vplyv

Do tvorby legislatívy sa podľa Halgašovej nezapojilo ani ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré je za túto oblasť priamo zodpovedné.

„Takéto návrhy, ktoré budú mať výrazný negatívny vplyv na podnikateľov a štátny rozpočet, nemôžu prichádzať z poslaneckých lavíc. Hydinári by totiž na prerobenie chovov potrebovali 75 miliónov eur. Opäť ide o veľmi neštandardný legislatívny postup a len akýsi populistický a ľúbivý nápad bez premyslenia dôsledkov, tento raz z dielne poslanca Tomáša Šudíka,“ povedala Halgašová. Takýto návrh preto poslanci za SaS podľa nej nepodporia.

Strana SaS sa prerobeniu chovov hydiny nebráni. Treba však mať k dispozícii všetky potrebné dáta, viesť diskusiu aj s ohľadom na riziká zdravotnej bezpečnosti a pozitív pre spotrebiteľov a zmenu chovov kompenzovať zo strany štátu. Finančnú pomoc pritom nemusí pokryť len štátny rozpočet, môžu sa využiť aj finančné prostriedky zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

„Negatívny nebude len vplyv smerom k chovateľom, ale aj k spotrebiteľom. Chovatelia budú mať zvýšené náklady, pričom niektoré chovy úplne zaniknú. Na pultoch tak spotrebitelia vajcia z domácich chovov nenájdu,“ dodala Halgašová.

Päťročné prechodné obdobie

Nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Šudík navrhuje od roku 2029 zakázať na Slovensku klietkový chov nosníc. Pre existujúce klietkové chovy nosníc by sa tak zaviedlo päťročné prechodné obdobie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý poslanec Šudík predložil do parlamentu. Poslanci by sa novelou zákona mali zaoberať na marcovej schôdzi.

Na Slovensku bolo podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v roku 2021 celkovo 29 takýchto chovov, ktoré dohromady predstavujú 34 % všetkých chovov a 75 % produkcie.

„Päťročné prechodné obdobie je žiadúcim kompromisom medzi právom na reguláciu podnikania vo verejnom záujme a právom na ochranu legitímneho očakávania podnikateľov, ktorí v dobrej viere do svojho podnikania investovali,“ uviedol poslanec Šudík. Tento prechodný čas podľa neho poskytne majiteľom zasiahnutých chovov a ich zamestnancom dostatočne dlhé obdobie, aby sa na nový stav adaptovali.