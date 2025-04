Z jedného stromčeka celá alej: Ako si ľahko rozmnožiť tuje, cyprušteky či borievky

Možno ste sa už prechádzali po záhrade alebo parku, zastavili sa pri dokonale tvarovanom cyprušteku a povedali si: „Aj taký by sa hodil ku nám domov.“ Dobrá správa – ak máte prístup k zdravej rastline, nemusíte bežať do záhradného centra. Môžete si ho jednoducho namnožiť sami. Rozmnožovanie tujovitých ihličnanov nie je žiadna veda, no má svoje pravidlá, ktoré rozhodujú o úspechu. A ten pocit, keď vám z malého odrezku vyrastie nový strom, je na nezaplatenie.

Prečo práve tujovité?

Tujovité ihličnany, medzi ktoré patria tuje, cyprušteky či borievky, sú stálicami slovenských záhrad. Sú nenáročné, celoročne zelené a vďaka ich tvarovateľnosti sú ideálne na živé ploty aj solitéry. Navyše sa dajú veľmi dobre rozmnožovať odrezkami – stačí vedieť ako na to.

Výsev? Radšej nie

Hoci by sa mohlo zdať, že vypestovať stromček zo semienka je najprirodzenejšia voľba, pri tujovitých to neplatí. Výsevom by ste stratili všetky vlastnosti materskej rastliny – farbu, tvar aj hustotu šupín. Preto sa uprednostňuje rozmnožovanie pomocou odrezkov. A áno, ide to aj doma.

Odrezky? Neorezávať, ale trhať

Základom úspechu je správne získanie odrezku. Ten neodstrihávajte nožnicami – ideálne je ho odtrhnúť „proti srsti“, teda tak, aby vznikla pätka, kúsok kôry z materskej rastliny. Práve tá je kľúčová – práve na tomto mieste sa začne vytvárať tzv. kalus, z ktorého vyrastú korienky.

Odrezok následne upravte – pätku skráťte o približne tretinu, čím podporíte rýchlejšie zakoreňovanie. Potom prichádza čas na rastový stimulátor, ktorý odrezku dodá „štartovaciu energiu“.

Príprava substrátu a zakorenenie

Odrezky napichajte do pripraveného kvetináča s priepustným, mierne vlhkým substrátom. Veľmi pomáha prekrytie fóliou alebo plastovým vreckom, čím vytvoríte mini skleník – zvýšená vzdušná vlhkosť je totiž pre zakoreňovanie kľúčová. Celý proces môže trvať niekoľko týždňov, no trpezlivosť sa vyplatí.

Kedy je ten správny čas?

Rozmnožovanie tujovitých ihličnanov odrezkami je ideálne plánovať na jar alebo koniec leta. Práve v tomto období sú rastliny pripravené na nový štart – a vy môžete vytvoriť krásny živý plot z vlastnoručne rozmnožených rastlín.

Tip navyše od skúseného záhradkára

„Dôležité je zakorenené odrezky hneď nepresádzať. Dajte im čas v pôvodnom prostredí aspoň do jesene, nech poriadne zosilnejú,“ radí dlhoročný pestovateľ ihličnanov z okolia Žiliny. A dodáva, že úspešnosť rozmnožovania môže výrazne zvýšiť aj používanie kvalitného mykorhízneho prípravku.

Rozmnožovanie tujovitých ihličnanov sa môže zdať komplikované, ale nie je to celkom pravda. Týmto spôsobom si môžete vytvoriť celú generáciu nových stromčekov presne podľa svojich predstáv – bez nutnosti investovať do nových kúskov.