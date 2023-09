Hubári pozor, vo vojenských lesoch je stále nevybuchnutá munícia, natrafiť môžete aj na hliadky (rozhovor)

Generálny riaditeľ Vojenských lesov a majetkov SR Ján Jurica v rozhovore pre agentúru SITA upozornil na nástrahy vojenských lesov a možné sankcie za vstup do vojenských obvodov.

Aký je rozdiel medzi bežným a vojenským lesom ?

Vojenské lesy sa nachádzajú vo vojenských výcvikových priestoroch. Je tam vojenský režim, cvičia tam ozbrojené sily a ozbrojené zložky. To znamená, že je tam aj špeciálny režim vstupu, ktorý upravuje zákon o vojenských obvodoch. Ten hovorí o tom, kto môže vstupovať do lesov, na akú dobu a za akým účelom.

Môžu do vojenského lesa vstupovať hubári?

V roku 2010 sa novelizoval zákon o vojenských obvodoch, ktorý upravuje možnosť všetkým občanom vstupovať do vojenského obvodu, a to maximálne do 24 hodín bez povolenia vydávaného ministerstvom obrany.

Občania sú povinní si sledovať na stránke rezortu, či v lokalite, kde chcú ísť, neprebieha nejaký výcvik. Okrem toho, vo vojenskom obvode sú umiestnené tabule, ktoré informujú návštevníkov o tom, že je tam zákaz vstupovať.