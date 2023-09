Viac ako dve miliardy vtákov sa vydali smerom na juh. Nie všetky však dosiahnu cieľovú destináciu

Viac ako dve miliardy vtákov sa dali do pohybu na trase Európa – Afrika. Informovala o tom Ochrana dravcov na Slovensku s tým, že september sa tradične spája s vtáčou migráciou. Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku informoval, že časť druhov už dosiahla africké pobrežie.

„Do tejto skupiny patria trsteniariky spevavé, sedmohlásky, včeláriky či mucháriky, dážďovníky, kukučky a z väčších druhov napríklad bociany,“ spresnil Slobodník a doplnil, že jesenná migrácia je oproti jarnej približne o tretinu pomalšia. Vrchol migrácie je predpokladaný v októbri, keď bude možné na oblohe pozorovať tiahnúce kŕdle a fascinujúce prelety.

Migrovať sa rozhodli v predstihu

Ako ďalej Slobodník informoval, aktuálna sezóna je zaujímavá z pohľadu sťahovania viacerých druhov. Prekvapujúca je podľa neho silná migrácia sýkoriek, najmä uhliarok či belasých, ktorá odštartovala už v auguste. Tieto druhy pritom zvyknú migrovať až v októbri či novembri.

„Podobne to platí aj pre čížiky či krivonosy. Druhy, o ktorých vieme mnoho, nás vedia každoročne niečím prekvapiť,“ doplnil Slobodník a pokračoval s tým, že spomedzi asi 217 druhov hniezdiacich na Slovensku odletí na zimu viac ako 150.

Ich počet klesá

„Zaujímavý je fakt, že z celkového počtu vtákov migrujúcich z Európy, čo je 2,1 miliardy, patria takmer tri štvrtiny (73%) len medzi 17 druhov, ako sú pinka či škorec. Dramaticky pôsobí fakt, že v roku 1950 bol odhad počtu migrujúcich vtákov v jesennom období dvojnásobný. Toto konštatovanie zároveň umocňuje potrebu konať niečo na zastavenie uvedeného poklesu,“ uviedol Slobodník s tým, že riešením môže byť ponechanie niekoľkých jabĺk či hrozna v záhradke na strome, nechať niekoľko metrov štvorcových zarásť burinou, ktorá bude v zimnom období pre vtáky krmivom či zasadiť pôvodné druhy drevín napríklad obnovením aleje.

Nebezpečné sklo

Mnohopočetné úhyny v jesennom období sú zaznamenané najmä u v noci migrujúcich vtákov, a to pri kolízii so sklenenou bariérou. „Štúdie z Európy v tejto oblasti absentujú, v Severnej Amerike sú odhady počtu kolízií podľa výskumov okolo jednej miliardy vtákov v priebehu jedného cyklu jesennej migrácie. V Európe odhadujú odborníci tieto počty na 60 až 70 percent uvedeného čísla,“ informoval Slobodník a zdôraznil, že viac ako polovica týchto nárazov končí úhynom.

Riešením je polepenie sklenených plôch UV nálepkami. Riešením môže byť aj neumývanie takejto plochy, pretože táto neaktivita výrazne znižuje riziko kolízie vtáctva so sklom.

Zabíja aj elektrina

„Pre migrujúce vtáctvo predstavujú značné riziko aj elektrické vedenia, a to z hľadiska nárazov do drôtov, prípadne ide o zásahy elektrinou po dosadnutí na konštrukciu podperných stĺpov. Ohrozený je napríklad bocian biely, sokol rároh, orol kráľovský, či spevavce migrujúce v noci. Na Slovensku sa tejto problematike venuje pozornosť dlhodobo a systematicky, aktívne zapojené sú všetky distribučné energetické spoločnosti, aj jediná prenosová spoločnosť,“ vysvetlil Slobodník a uzavrel s tým, že vtáky sa opäť začnú vracať koncom februára a v marci, hlavná vlna však spadá do druhej polovice apríla a na máj.