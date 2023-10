V Tatranskom národnom parku prepájajú projekty blízkeho obhospodarovania prácu lesníkov i ochranárov (video+foto)

Už od počiatkov Tatranského národného parku (TANAP) funguje na jeho území prírode blízke obhospodarovanie lesa. Snažia sa o to aj neštátni vlastníci tamojších pozemkov. Príkladom je spoločnosť Lesy Mesta Spišská Belá, ktorá obhospodaruje takmer 4 700 hektárov pozemkov patriacich mestu v troch lesných obvodoch Fľak, Lendak a Ždiar.

Na území mestských lesov má vytvorený objekt v rámci lesníckej organizácie Pro Silva na ploche 178 ha. Zásady a princípy prírode blízkeho obhospodarovania sa tam ale snažia uplatňovať aj na väčšej výmere. S týmto zámerom realizujú viaceré opatrenia.

Územie mestských lesov Spišská Belá sa nachádza v katastrálnom území Tatranskej Lomnice, Spišskej Belej, Lendaku a čiastočne Ždiaru. Je súčasťou najstaršieho národného parku a jeho ochranného pásma.

„Prírode blízke hospodárenie v našich podmienkach spočíva v tom, že chceme mať v lese aj maličké stromčeky, aj veľké, aj hrubé a tenké, a rôznych druhov,“ vysvetlil konateľ spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá František Pisarčík.

Jedľové porasty postihnuté neboli

V samotnej lokalite Fľak sa nachádza desať až štrnásť druhov drevín, vo veku od jedného roka do 150 rokov. Sú medzi nimi napríklad jedle, smreky, buky či javory.

Aj spišskobelianske lesy však postihla v roku 2004 vetrová kalamita, zasiahla územie na ploche 800 hektárov, pričom podľa Pisarčíka padlo viac ako 100-tisíc metrov kubických. „Neboli postihnuté jedľové porasty. Tie by sme tu chceli nechať ešte minimálne 50 rokov, aby žili, fruktifikovali, teda, aby nás zásobovali nejakým tým semenom,“ informoval.

V rámci opatrení tak v lokalite Fľak Lesy mesta Spišská Belá v spolupráci so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR vyznačili biotopové stromy na dožitie v objeme približne tri metrov kubických, čo je približne 50 stromov. Tie už zaregistrovali súradnicami GPS a zaevidovali do mapy.

„To znamená, že ak by takýto strom odumrel, alebo ak by ho vyvrátil vietor či udrel do neho blesk, drevo ostane tu, je už majetkom štátu. Takéto stromy majú dôležitý význam pre zabezpečenie obnovy. Strom bude produkovať semeno a budú sa ďalej zmladzovať mladé jedličky,“ objasnil námestník riaditeľa Správy TANAP-u Slavomír Celer.

Vykúpené stromy okolo hniezda

Okrem toho zabezpečuje priaznivý stav lesného biotopu, na strome môžu hniezdiť rôzne chránené druhy vtákov.

„Neďaleko sa nachádza lokalita s výskytom hniezda bociana čierneho. V rámci tohto opatrenia sme vykúpili stromy okolo hniezda, aby sme zabezpečili to, že stromy tam ostanú na dožitie, a hniezdisko bociana tiež,“ dodal pri návšteve časti lesného obvodu.

Čo sa týka ostatných stromov, odstránia len tie, ktoré by zavadzali niektorým mladším stromčekom. „Tak ako starí ľudia odchádzajú a mladí prichádzajú, tak isto to nejakým spôsobom funguje v prírode. Starý strom odíde, odovzdá svojmu funkciu a nahradí ho mladý strom,“ poznamenal Pisarčík.

Stromy označené zeleným krížikom

Opatrení na zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a pre posilnenie biodiverzity vo vybraných lesných porastoch a trvalých trávnych porastoch sústavy Natura 2000 však v národnom parku prijali niekoľko.

Podľa Celera realizovali zabezpečenie obnovy prirodzeným drevinovým porastom, zabezpečenie ťažby lesa jemnými technológiami, ale aj výchovu mladých lesných porastov, či nahradenie chemickej ochrany drevín bavlnou či oplotením.

Mechanická ochrana stromov proti hmyzu v rámci lesa v obvode Fľak na pozemkoch mesta Spišská Belá v Tatranskom národnom parku (TANAP). Spišská Belá, 26. október 2023. Foto: SITA/Mária Frisová.

Ďalším opatrením bolo ponechanie stromov na dožitie i takzvaného mŕtveho dreva, a to pre zabezpečenie priaznivého stavu lesného biotopu a ochrany chránených druhov. „Hniezdia v ňom vtáky, dutinové hniezdiče. Prípadne je drevo na zemi zdrojom pre prostredie, pre rozvoj hmyzu a ďalších dekompozítorov, ktorí rozkladajú drevo, teda mikroorganizmov, ktoré zabezpečujú rozklad dreva,“ priblížil námestník riaditeľa TANAPu.