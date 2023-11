V lesoparku Brezina bude poľovačka na premnožené diviaky

Trenčianska radnica upozorňuje návštevníkov lesoparku Brezina na pripravovanú poľovačku na premnožené diviaky. V utorok 7. novembra ju na nepoľovnej ploche v lesoparku pripravuje poľovnícke združenie Ostrý vrch so sídlom v Soblahove.

„Návštevníkom lesoparku prosíme, aby od 8:00 do 15:00 z bezpečnostných dôvodom nevstupovali do lesoparku. Na hlavných vstupoch do lesoparku budú v čase poľovačku aj hliadky mestskej polície, aby zabránili osobám a tiež vozidlám vojsť do lesoparku,“ uviedla radnica.