V dňoch bez mrazu berte do ruky nožnice: Tento jednoduchý rez rozhodne o úrode na celé roky

Ak sa tento krok zanedbá, môže to mať priamy vplyv na úrodu v nasledujúcej sezóne aj na celkové zdravie drevín. Skúsení pestovatelia upozorňujú, že práve teraz je najlepšia chvíľa upraviť koruny stromov, odstrániť poškodené konáre a pripraviť záhradu na jarný rast.
Zároveň platí, že mnohí majitelia záhrad túto prácu stále podceňujú alebo ju odkladajú. Výsledkom bývajú zahustené koruny, horší prístup svetla a zvýšené riziko chorôb. Odborníci preto apelujú: ak počasie dovolí a teploty neklesajú pod nulu, rez by nemal zostať na neskôr.
Prečo je rez v bezmrazových dňoch taký dôležitý?
Ovocné stromy nie sú samostatné bytosti, ktoré si vždy poradia samy. Bez zásahu človeka sa ich koruna postupne zahusťuje, konáre sa križujú, svetlo sa nedostane dovnútra a plody zostávajú malé, bledé a náchylné na choroby.
Správny rez má hneď niekoľko výhod:
- zabezpečí lepší prístup svetla do koruny,
- podporí tvorbu kvalitných plodov,
- znižuje riziko hubových ochorení,
- predlžuje životnosť stromu,
- udržiava pekný tvar.
Najčastejšie sa ako prvé režú jablone. Sú odolné, dobre znášajú zimný rez a rýchlo reagujú novým rastom. Postupne však môžete pokračovať aj pri iných ovocných druhoch.
Strom bez listov prezradí viac, než si myslíte
V zime a na prelome zimy a jari je strom „nahý“. A to je obrovská výhoda. Vidíte suché konáre, poškodené miesta, staré rany aj miesta, kde sa konáre nešťastne križujú.
Skúsený záhradkár hovorí, že v tomto období strom „rozpráva“. Stačí sa pozorne pozerať. Prezradí vám, kde ho niečo trápi, kde je oslabený a kde by potreboval pomoc.
Ako na rez krok za krokom
Ak sa rezov trochu bojíte, nie ste sami. Mnohí majú strach, že stromu ublížia. Pravdou však je, že horší je žiadny rez ako mierne odvážny rez. Držte sa týchto krokov a zvládnete to bez stresu.
1. Začnite chorými a poškodenými konármi
Najskôr odstráňte všetko, čo je suché, zlomené alebo napadnuté chorobou. Takéto konáre strom len oslabujú a môžu byť zdrojom infekcie.
Režte vždy až po zdravé drevo. Rez by mal byť čistý a hladký.
2. Preč s križujúcimi sa výhonkami
Konáre, ktoré sa navzájom trú alebo rastú do stredu koruny, spôsobujú zahusťovanie. Vyberte ten slabší alebo horšie orientovaný a odstráňte ho.
Cieľ je jednoduchý: aby svetlo preniklo až dovnútra stromu.
3. Odstráňte „vlky“
Takzvané vlky sú tenké, rýchlo rastúce výhonky, ktoré mieria kolmo nahor. Neprinášajú úrodu a len berú stromu silu.
Bez ľútosti ich odrežte. Strom sa vám za to poďakuje.
4. Chráňte vrcholové púčiky
Na jednoročnom dreve sa nachádzajú púčiky, z ktorých vyrastú budúce plody. Tie sú mimoriadne cenné.
Snažte sa ich zachovať čo najviac. Práve ony rozhodujú o tom, koľko jabĺk budete zbierať v lete a na jeseň.
5. Režte smerom von
Ideálny konár rastie mierne šikmo alebo vodorovne a smeruje von z koruny. Taký podporuje dobrý tvar stromu.
Režte vždy nad púčikom, ktorý smeruje von. Tým „otvárate“ korunu.
6. Väčšie rany ošetrite
Hrubšie konáre zanechajú väčšie rany. Tie by mali byť zatreté štepárskym voskom alebo stromovým balzamom.
Znížite tým riziko infekcie a urýchlite hojenie.
Tipy skúsených záhradkárov, ktoré sa v knihách často nepíšu
„Najprv sa na strom pozerám, až potom strihám,“ hovorí pán Milan, ktorý má v záhrade viac než dvadsať ovocných stromov. Podľa neho je najväčšou chybou rýchlosť. Doprajte si pár minút a premyslite si, čo chcete dosiahnuť.
Používajte ostré náradie. Tupé nožnice robia rozstrapkané rany, ktoré sa horšie hoja.
Režte za sucha. Vlhké počasie zvyšuje riziko prenosu chorôb.
Menej je niekedy viac. Ak si nie ste istí, radšej odstráňte menej konárov a o rok to doladíte.
Z konárov nevyhadzujte poklad. Podrvené vetvičky môžete použiť ako mulč do záhonov, na chodníky alebo do kompostu. Zlepšíte tým pôdu a znížite množstvo odpadu.
Kedy radšej nožnice odložte?
Ak teplota klesá pod bod mrazu, rez odložte. Mráz môže poškodiť čerstvé rany a strom sa bude horšie zotavovať.
Nevhodný je aj silný vietor alebo dážď. Ideálne sú pokojné, mierne dni s teplotou nad nulou.
Rez ako investícia do budúcnosti
Možno sa vám zdá, že rez je len ďalšia povinnosť. V skutočnosti je to investícia. Do zdravia stromov, do bohatej úrody aj do radosti zo záhrady.
Každý správne odstrihnutý konár znamená viac svetla, viac energie a viac chutných plodov. Tak ak vám počasie praje, neváhajte. Oblečte si bundu, vezmite náradie a doprajte svojim stromom starostlivosť, ktorú si zaslúžia.