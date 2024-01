Ukrajina cez Čierne more vyviezla viac agroproduktov ako kedykoľvek od začiatku ruskej invázie

Z ukrajinských prístavov vyviezli v decembri 2023 viac poľnohospodárskych produktov ako v ktoromkoľvek inom mesiaci od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

Uviedlo to britské obranné spravodajstvo v najnovšej správe o vývoji vojny na Ukrajine, ktorú v pondelok zverejnilo na mikroblogovacej sieti X. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Britské vojenské spravodajstvo uviedlo, že rast objemu vývozu umožnilo to, že Ukrajina vytvorila námorný exportný koridor. Kyjev to dosiahol tak, že do značnej miery zabránil ruskej Čiernomorskej flotile pôsobiť v západnej časti Čierneho mora.

Ruské vojnové lode tam totiž môžu zasiahnuť ukrajinské rakety a námorné drony. Trh začal ukrajinskej námornej trase viac dôverovať aj vďaka tomu, že Turecko, Rumunsko a Bulharsko vytvorili koalíciu s cieľom vyčistiť Čierne more od mín.