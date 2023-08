Udrží si Hrebienok prvenstvo? Vo Vysokých Tatrách budú spočítavať turistov a očakávajú sa zaujímavé čísla

V Tatranskom národnom parku (TANAP) v utorok spočítavajú turistov, cyklistov aj psy. Už tradičná akcia má prezradiť, koľko ľudí prejde vysokohorským prostredím za jediný deň pešo či na bicykli.

Monitorovať budú na rôznych miestach

Do terénu vyrazili zamestnanci Správy TANAPu už o 5:00. Monitorovať návštevnosť budú na takmer štyridsiatich miestach vo viac ako päťdesiatich smeroch, predovšetkým pri vstupoch do dolín, no tiež na vrcholoch Kriváňa a Rysov. V teréne budú do 19:00.

Zamestnanci národného parku očakávajú, že dnešný deň prinesie zaujímavé čísla.

„Už na prvý pohľad je evidentné, že vo vysokohorskom prostredí nie je v týchto dňoch núdza o návštevníkov. Zvlášť teraz, keď intenzívne búrky konečne vystriedalo slnečné počasie. Predpokladáme, že aj tento rok bude najviac turistov smerovať do lokalít, kde sa nachádzajú vysokohorské chaty. Uvidíme, či si prvenstvo udrží Hrebienok, alebo ho predbehne Popradské pleso,“ poznamenal námestník riaditeľa Správy Tatranského národného parku Peter Spitzkopf.

Dáta poskytnú prehľad zaťaženosti jednotlivých lokalít

Vďaka získaným údajom bude mať správca územia podľa Spitzkopfa prehľad nielen o tom, aká je zaťaženosť jednotlivých lokalít.

„Dáta nám poslúžia napríklad pri plánovaní prostriedkov na údržbu turistickej a informačnej siete. Celkom zaujímavé bude sledovať, či sa v porovnaní s minulými rokmi zmenia počty psov vo vysokohorskom prostredí, keďže v rámci prípravy nového Návštevného poriadku TANAPu vo veľkej miere rezonovali práve pripravované obmedzenia ich vstupu do niektorých lokalít národného parku,“ dodal.

Najviac turistov v roku 2020

Návštevnosť vysokohorského prostredia evidujú v TANAP už od roku 1972. Najviac turistov v polstoročnej histórii spočítania prešlo za jediný deň vysokohorským prostredím v roku 2020. V sčítacích hárkoch vtedy pribudlo 30 232 čiarok.

Dovtedy si rekord držal rok 1980, keď v Tatrách narátali 26 520 turistov. Naopak, najmenej ich bolo v roku 2012. V deň spočítania ich zaevidovali 7 660.

Vlani do štatistík pribudlo 23 287 návštevníkov. Najviac ich lákal Hrebienok, ktorý po dvoch rokoch zosadil z prvej priečky Popradské pleso.