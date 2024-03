Turisti sa nemusia obávať stretnutia s medveďom, situácia v Tatrách sa upokojila

Na medvede vo Vysokých Tatrách sa domáci či zahraniční turisti pýtajú priebežne vždy. Za posledné roky sa však situácia s medveďmi v regióne upokojila. Zhodli sa na tom riaditeľky tamojších organizácií cestovného ruchu. Zvýšené obavy zo strany turistov neevidujú.

O udalostiach v Liptovskom Mikuláši, keď mestom behal medveď a zranil päť ľudí, či o smrti bieloruskej turistky pri úteku pred medveďom v Nízkych Tatrách, totiž písal aj britský portál BBC. Práve s Londýnom spája Tatry letecká linka z Popradu.

Na medvede sa turisti pýtajú vždy

Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák pre agentúru SITA uviedol, že samospráva v spolupráci s Tatranským národným parkom realizuje všetky opatrenia preto, aby stretov návštevníkov s medveďmi bolo čo najmenej.

Podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej zvyčajne po incidentoch s medveďmi nastane vlna otázok, no prekvapivo viac od domácich turistov alebo z okolitých krajín, než zo vzdialenejších.

„Po nejakom čase to opadne, no na medvede sa priebežne turisti pýtajú vždy. Nestretli sme sa však s tým, aby nás, napríklad Briti, považovali za krajinu, v ktorej behajú po meste medvede. Skôr vedia, že sú tu a otázky sú smerované skôr k bezpečnému pohybu v horách,“ povedala pre SITA.

Situácia s medveďmi sa upokojila

S nárastom pozornosti venovanej tejto téme sa však podľa nej nedá vylúčiť, že sa nenájdu turisti, ktorých strach pred medveďmi presvedčí neprísť.

„Medvedia téma má na cestovný ruch vplyv,“ skonštatovala.

Zároveň dodala, že vo Vysokých Tatrách sa situácia s medveďmi upokojila.

„Vidieť sa občas dajú, ale nerobia takú šarapatu ako po predošlé roky. Neregistrujem nejaké nebezpečné strety priamo na území Tatier. Majú tu viac miesta a uzavretých dolín, vzdialených, kde sa môžu stratiť,“ zhodnotila Blašková.

Neevidujú zvýšené obavy turistov

Zvýšené obavy turistov v súvislosti s medveďmi neeviduje ani Združenie cestovného ruchu (ZCR) Vysoké Tatry, ktoré spravuje informačné kancelária v Starom Smokovci a v Tatranskej Lomnici. Jeho výkonná riaditeľka Lenka Potočná bola práve v čase udalostí s medveďmi, o ktorých informovali aj české médiá, na veľtrhu cestovného ruchu v Prahe.

„Priamo na výstave sme hneď dostali niekoľko otázok zo strany návštevníkov ohľadne situácie s medveďmi vo Vysokých Tatrách,“ poznamenala pre SITA.

Za posledné dlhšie obdobie však v združení nemajú vedomosť o výskyte medveďov v lokalite Tatier, či strete medveďa s človekom, ako tomu bolo v minulosti.

Kontajnerové staničky

„Samozrejme, vždy je mieste obozretnosť, nakoľko sa nachádzame v národnom parku, ktorý je prirodzeným prostredím aj pre medvede,“ pripomenula Potočná.

K bezpečnosti, respektíve eliminovaniu medveďov v „nižších“ polohách, podľa nej určite prispeli aj zabezpečené kontajnerové staničky. Medvede tak nemajú dôvod vyhľadávať potravu v obytných zónach.

„Je naším spoločným záujmom informovať verejnosť pravdivo, bez zbytočnej paniky, na ktorú momentálne v našom horstve nie je dôvod,“ zhodnotila výkonná riaditeľka ZCR.

Niet sa čoho obávať

Podľa primátora Vysokých Tatier sa turisti nemajú čoho obávať.

„Na druhej strane je veľmi veľa turistov, ktorí dúfajú, že medveďa uvidia. Medvede pritom nie sú len u nás, sú aj v Rumunsku, Kanade i Amerike, či Rusku, a ľudia tam cestujú,“ uviedol.

Zároveň poukázal aj na štatistiky.

„Najviac ľudí zabije ročne hroch. Krokodíl zabije menej ľudí ako jeleň, to sú paradoxy,“ poznamenal.

Najmenej hlásení

Priznal, že hlásení stretov s medveďom v Tatrách je v porovnaní s minulosťou najmenej. Pomohli podľa neho nielen staničky, ale celý komplex opatrení.

„Stanička nie je jediným riešením. To je tak, ako keď varíte obed, nevaríte len z jednej suroviny. Rovnako, keď chceme urobiť opatrenia v súvislosti s medveďom, nemôžeme to postaviť len na jednom opatrení, je to súbor opatrení,“ vysvetlil Štefaňák.

Poukázal pritom na dlhoročnú spoluprácu Správy TANAP-u, Zásahového tímu pre medveďa hnedého, mestskej či štátnej polície.