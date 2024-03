Brusel chce medveďa analyzovať až do roku 2026 a blokuje jeho preklasifikovanie, Taraba chce riešiť odstrel v našej réžii (video)

Slovensko spoločne s Rumunskom a Fínskom predložilo v Bruseli na Rade ministrov životného prostredia Európskej únie (EÚ) návrh na preklasifikovanie medveďa hnedého do nižšej kategórie, ktorý by umožnil efektívny a aktívny zásah do populácie medveďa.

Bojkot zmien pre iné štáty

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba zdôraznil, že populáciu medveďa v EÚ má len 16 štátov a je nepochopiteľné, že štáty čo nemajú žiadnu populáciu medveďa hnedého blokujú zmeny pre tie štáty, kde medvede útočia na životy ľudí.

„Ak odmietate preklasifikovať ochranu medveďa na celoeurópskej úrovni, tak dajte aspoň výnimku Slovensku, Rumunsku a Fínsku, aby si problém regulovali individuálne podľa vlastných potrieb občanov,“ uviedol Taraba s tým, že iniciatívu podporili okrem predkladateľov aj ďalšie štáty ako Taliansko, Maďarsko, Bulharsko či Slovinsko.

Slovensko si nemôže dovoliť čakať

EÚ sa však rozhodla iniciatívu ďalej analyzovať a s rozhodnutím prísť až v roku 2026. Podľa Tarabu si Slovensko nemôže dovoliť čakať ďalšie roky, kým padne definitívne rozhodnutie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Nebudeme tolerovať ohrozovanie ľudských životov, detí a matiek a v najbližšom období predstavíme na národnej úrovni vlastné riešenie a vytvoríme právny rámec pre odstrel medveďov. A to nielen v intravilánoch obcí, ale rovnako v extravilánoch susediacich s mestami a obcami, okolo turistických centier a zastavaných plôch. Dáme priestor aj opozícii ukázať sa, či stojí na strane občanov, ich zdravia a životov, alebo rôznych mimovládok, ktoré rozprávajú, že medvede sú bylinožravce a občanom nič nehrozí,“ dodal Taraba.

Revízia smernice EÚ

Ministri tiež diskutovali o revízii smernice EÚ o odpadoch, ktorá sa zameriava na znižovanie množstva potravinového a textilného odpadu. Taraba uviedol, že Slovensko v tejto súvislosti podporuje rozumné riešenia, ktoré znížia množstvo potravinového odpadu a rovnako podporia triedený zber textilu a šatstva, a to vrátane celého systému nakladania s textilom.

Ministri otvorili aj tému klimatického cieľa EÚ do roku 2040. Vicepremiér Taraba v tejto súvislosti zdôraznil potrebu, aby Európa bola nielen lídrom v dekarbonizácii priemyslu a energetiky, ale aby sa nastavil mechanizmus priebežného vyhodnocovania dosiahnutých cieľov a ich prípadné prehodnocovanie či neprimerane neohrozujú konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a bohatstvo európskych občanov.