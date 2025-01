Tarabovo ministerstvo plánuje v TANAP-e viaceré projekty, týkajú sa rekonštrukcie ciest aj zvýšenia parkovacej kapacity - VIDEO

Ministerstvo životného prostredia SR má pripravené viaceré projekty týkajúce sa Tatranského národného parku. Informoval o tom šéf rezortu Tomáš Taraba v stredu počas tlačovej konferencie po skončení výjazdového rokovania vlády v areáli Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore na Zamagurí.

Ako spomenul, pôjde o rekonštrukciu ciest, parkoviská i dobudovanie sociálnych zariadení. Opatrenia budú mať podľa vlády priaznivý vplyv na cestovný ruch v regióne.

Absolútna rekonštrukcia ciest v národnom parku

Minister Taraba hovoril počas konferencie o zámeroch absolútnej rekonštrukcie ciest v národnom parku, ako príklad uviedol cestu na Sliezsky dom. Časť poškodenú po zosuve tam nechala Správa Tatranského národného parku upraviť vlani. Išlo konkrétne o úsek od Velického mosta po Sliezsky dom, na práce išlo 280-tisíc eur s DPH.

Stavba bola financovaná zo zdrojov Ministerstva životného prostredia SR. Táto cesta nepodlieha sezónnej uzávere, slúži aj na zásobovanie horského hotela. Predstavuje tiež prístup pre Horskú záchrannú službu, ktorá sa v prípade zásahu vie vďaka nej rýchlo dostať až do Velickej doliny. Využíva ju aj široké spektrum verejnosti, vrátane rodín na prechádzke s kočíkom.

Zvýšenie parkovacej kapacity

Ďalšie zámery rezortu životného prostredia sa týkajú zvýšenia parkovacej kapacity v národnom parku. „Máme úmysel, aby vo vlastníctve TANAP-u, a následne aj v prijímaní TANAP-u, boli rôzne parkoviská, ktoré pôjdu najmä do zeme, aby to bol stabilný a kvalitný zdroj príjmov do TANAP-u, nielen nejakých súkromných spoločností, ktoré tu dnes operujú,“ povedal Taraba. V tejto veci chce rokovať aj so starostami o možnej zámene pozemkov.

Rezort tiež plánuje v národnom parku zabezpečiť zvýšenie počtu hygienických zariadení na miestach so zvýšeným turistickým ruchom. „Našim cieľom je, aby infraštruktúra v TANAP-e bola kvalitná,“ poznamenal minister s tým, že niektoré sociálne zariadenia už v minulom roku aj realizovali.