TANAP vnadí divú zver, zvyšuje sa tak aj riziko stretu s medveďmi, tvrdí My sme les (foto)

Správa Tatranského národného parku vnadí divé zvieratá vrátane medveďov do blízkosti turisticky vychytených osád Vysokých Tatier. Tvrdí to občianska iniciatíva My sme les.

Ako informovala, v minulom týždni zaznamenala viacero prípadov vnadenia kukuričnou silážou. Pripomína, že ide o činnosť, na ktorú je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody, inak je nelegálna. Iniciatíva sa obráti na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, pričom informáciu o podnete postúpi aj lesnému úradu.

Riziko stretov s medveďmi

Iniciatíva upozornila na prípad v súvislosti s medializovanými incidentmi s medveďmi.

„Viaceré nami zdokumentované vnadiská sa nachádzali vo vzdialenosti len niekoľko stoviek metrov od ľudských sídiel, čo považujeme za trestuhodné vystavovanie miestnych obyvateľov a turistov riziku stretov s medveďmi. Považujeme za absurdné, že zástupcovia ministerstva životného prostredia zároveň s ignorovaním či dokonca podporovaním takejto činnosti útočia na ochranárov a vinia ich zo zodpovednosti za problémy s medveďmi,“ uviedli.

Aktivisti tvrdia, že len v okolí Smokovcov v tieto dni zdokumentovali celkovo tri vnadiská, ktoré sú pravdepodobne určené predovšetkým na prilákanie jeleňov. Problém však podľa nich je, že za touto potravou prichádzajú aj medvede, ktorých pobytové znaky, vrátane čerstvých stôp, na vnadiskách zaznamenali.

Vnadiská blízko ľudských sídel

„Vzhľadom na to, že všetky tieto vnadiská sa nachádzajú priamo vo vlastnom území Tatranského národného parku a v blízkosti ľudských sídel, ide z nášho pohľadu o priamy príspevok k zvyšovaniu konfliktných situácií medzi medveďom a človekom,“ skonštatoval Karol Kaliský z iniciatívy.

Vnadisko na Žákovskej poľane je podľa Kaliského situované uprostred šiestich tatranských obcí a približne 250 metrov od cyklotrasy, dva zákrmy nad Tatranskými Zrubmi sú 300 a 400 metrov od žltej turistickej značky.

„Jeden z nich leží dokonca na hranici Národnej prírodnej rezervácie Slavkovská dolina,“ dodal.

TANAP ako lesný závod

Enviroaktivisti tak hovoria o národnom parku ako lesnom závode či elitnom poľovnom revíre pre pár vyvolených.

„Tieto naše zistenia sú o to šokujúcejšie, že po miernej zime, akú sme tento rok zaznamenali pod Tatrami, zvieratá naozaj netrpia núdzou. Ich prikrmovanie vedie k ich neprirodzene vysokej koncentrácii na jednom mieste, čo spôsobuje nadmerné poškodzovanie lesných porastov ohryzom,“ poznamenal Kaliský.

Uvedené zistenia podľa Ondreja Kameniara z My sme les nasvedčujú, že rezort životného prostredia nemá na vyriešení problému s medveďmi reálny záujem, skôr mu ide o posilnenie pozície poľovníctva, prípadne využívanie medvedej témy v politickom boji.