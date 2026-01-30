Takáčovo ministerstvo vybralo generálneho riaditeľa štátnych Lesov SR, má ním byť Boris Gregor

Generálnym riaditeľom štátneho podniku Lesy SR by sa mal stať Boris Gregor. Na vymenovanie ho ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardovi Takáčovi (Smer-SD) navrhla výberová komisia na základe výberového konania, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok (29. januára). Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Gregor má podľa agrorezortu dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia a ekonomiky, ktoré získal vo verejnom aj súkromnom sektore. Absolvoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas svoje profesijnej kariéry pôsobil na viacerých riadiacich pozíciách. Dlhodobo sa venuje strategickému riadeniu, zefektívňovaniu procesov a nastavovaniu stabilného fungovania organizácií, doplnil rezort.