Takáčovo ministerstvo musí do konca roka vyčerpať eurofondy za milióny eur, inak o ne príde

Eurofondy vo výške 800 miliónov musíme vyčerpať do konca roka 2025, inak o nich prídeme. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč po štvrtkovom zasadnutí vlády SR.

Podľa neho prostriedky z eurofondov určené pre poľnohospodárov, potravinárov, lesníkov, ale aj obce a mestá neboli správne manažované.

„Predchádzajúce vlády sa zaviazali čerpať tieto prostriedky a neurobili skoro nič. V roku 2021 bolo čerpanie fondov na úrovni 134 miliónov eur. V roku 2022 na úrovni 110 miliónov eur a v roku 2023 bola úroveň čerpania 123 miliónov eur. A nám ostalo vyčerpať za jeden a pol roka 800 miliónov eur. Týmto tempom čerpania by sme museli vracať Bruselu 500 miliónov eur,“ spresnil Takáč s tým, že situácia nie je ľahká a snažia ju zvrátiť.

Krízový tím

Medzi opatrenia na zvrátenie tohto stavu šéf agrorezortu uviedol, že už niekoľko mesiacov je zriadený krízový tím. Ten rieši nevyčerpané prostriedky z eurofondov. Takáč zároveň informoval, že sa už podarili niektoré kroky, ktoré zjednodušia procesy.

„Bolo to zložité, ale je to schválené aj Európskou komisiou. Podarilo sa nám napríklad implementovať s platnosťou od 1. júna schválenie takzvanej „malej investície“ do výšky 100-tisíc eur, kde proces zo strany kontroly Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) bude jednoduchší. Táto vec pomôže hlavne obciam a mestám, ktoré majú projekty do 100-tísíc eur a to urýchlime. Čerpanie je v tomto prípade len na úrovni okolo 10 percent,“ dodal Takáč.

Kontrola projektov

Minister upriamil pozornosť aj na fakt, že Slovensko bola jediná krajina v Európskej únie (EÚ), ktorá si definovala 100 percentnú kontrolu na mieste. Pritom EÚ stanovuje túto povinnosť minimálne len na úrovni 5 percent.

„Toto sa nám podarilo implementovať a zmeniť. Preto spôsob kontroly projektov sa tak výrazne zjednoduší. Taktiež PPA prišla s 29 návrhmi na zjednodušenie v oblasti kontroly a efektivity, aby sme neprišli o tieto prostriedky. Dlhodobo poukazujeme na neschopnosť predchodcov. My by sme sa mali venovať novým výzvam, ale momentálne hasíme požiar, ktorý sme zdedili,“ zhodnotil na záver Takáč.